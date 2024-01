Lang blikt terug op Ajax-periode: 'Dát had ik natuurlijk nooit moeten doen'

Het was zijn grote droom om een basisplaats te veroveren in de hoofdmacht van Ajax. De aanvaller streek op jonge leeftijd neer in Amsterdam en klopte een paar jaar geleden nadrukkelijk op de deur van het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag, maar een definitieve doorbraak bleek uit en een overstap naar Club Brugge bleek de juiste keuze. Van zijn periode bij Ajax heeft Lang geleerd dat hij niet meer zijn ‘kont tegen de krib moet gooien op een manier die niet kon’.

Wie Ajax en Lang zegt, moet ongetwijfeld terugdenken aan een fragment uit het bekerduel tussen Telstar en de Amsterdammers in het seizoen 2019/20. Ten Hag had het even helemaal gehad met de grote mond van de aanvaller en dat liet de oefenmeester weten ook. “Dat filmpje heeft veel bepaald in het beeld dat mensen van mij hebben”, vertelt Lang bijna vier jaar later in gesprek met het Algemeen Dagblad. Nu is het een ander filmpje dat het beeld van de dribbelaar lijkt te hebben bepaald. Na afloop van de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV tegen Feyenoord (0-1 winst) betrok hij jongetjes met een verstandelijke beperking bij het feest op het veld.

Artikel gaat verder onder video

“En het filmpje in De Kuip heeft het nodige gekanteld in het beeld. Het lijkt wel alsof mensen nu pas het plaatje compleet hebben bij mij”, zegt Lang. Toch blikt hij in het interview ook nog even terug op zijn periode en vertrek bij Ajax. De aanvaller liet in het voor de Amsterdammers historische seizoen 2018/19 al een aantal keer zien wat hij in zijn mars heeft, maar indruk maken deed hij pas écht toen hij in de daaropvolgende jaargang een hattrick scoorde tegen FC Twente. Een definitieve doorbraak bleef desondanks uit. In de zomer van 2020 vertrok hij naar Club Brugge. “Het perspectief was er niet. De eerste tijd had ik het daar heel moeilijk mee. Opeens was mijn droom weg.”

De overstap naar Club Brugge bleek de juiste beslissing en pakte uitstekend uit. Lang had niet veel tijd nodig om het Belgische voetbal op stelten te zetten, of zoals hij in een interview in 2022 zelf zou zeggen ‘heet te maken’. De Oranje-international heeft niet alleen binnen de lijnen stappen gezet. “In België ben ik echt doorgebroken, ik heb er vlieguren gemaakt, prijzen gewonnen en leren inzien hoe het hoort als je in het voetbal wat wilt bereiken op topniveau.” Dat laatste ontbrak er nog weleens aan in zijn tijd bij Ajax. “Ik gooide weleens mijn kont tegen de krib op een manier die niet kon. Emoties tonen, dat zit in mijn karakter. Maar er waren trainingen bij onder Ten Hag dat ik gewoon mijn hesje uittrok en naar binnen liep. Dát had ik natuurlijk nooit moeten doen. Je zal het me nu ook niet meer zien doen.”

Lang kwam uiteindelijk tot veertien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin scoorde hij vier keer (waaronder dus driemaal tegen FC Twente) en verzorgde hij één assist. Voor Club Brugge kwam hij 125 keer in actie. Hij was in België 38 keer trefzeker en goed voor 34 assists. Daarnaast werd hij twee keer landskampioen. Lang keerde afgelopen zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden. Hij bezorgde zijn nieuwe werkgever bij zijn officiële wedstrijd meteen de eerste prijs van het seizoen (de Johan Cruijff Schaal). Na zestien wedstrijden voor PSV staat de teller op vijf doelpunten en één assist.