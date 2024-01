PSV-linksback Fredrik Oppegard maakt seizoen elders in de Eredivisie af

Fredrik Oppegard speelt het komende halfjaar bij Heracles Almelo. De nummer vijftien van de Eredivisie huurt de verdediger in de tweede seizoenshelft van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. Ook Go Ahead Eagles had de verdediger in het vizier.

Oppegard had bij de koploper van de Eredivisie geen uitzicht op speelminuten. De linksback moest onder meer Sergiño Dest, Patrick van Aanholt en Mauro Júnior voor zich dulden in de pikorde. PSV vindt het belangrijk dat de 21-jarige Noor ervaring gaat opdoen op het hoogste niveau.

Vorig seizoen werd Oppegard een half seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. Die uitleenbeurt pakte niet al te best uit, want de linksback kwam maar acht keer in actie bij de Deventenaren. Dit seizoen moest Oppegard het doen met speelminuten bij Jong PSV. Wél mocht de Noor aantreden in de Champions League. In de laatste groepswedstrijd tegen Arsenal (1-1) viel hij één minuut voor tijd in.

Bij Heracles Almelo gaat Oppegard de concurrentiestrijd aan met Jetro Willems en Ruben Roosken. De promovendus heeft het moeilijk en vecht tegen degradatie. De ploeg van Erwin van der Looi staat momenteel vier punten boven de streep.