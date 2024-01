'PSV moet harde afspraak maken met Noa Lang en Sergiño Dest over Instagram'

Wim Kieft keurt de reacties van en na Feyenoord – PSV af. De twee spelers van PSV uitten via Instagram hun frustratie over het uitblijven van een strafschop voor PSV. Lang nam het woord 'schandalig' in de mond en Dest sprak van 'altijd hetzelfde liedje'.

“Prima als je kort na een wedstrijd wat zegt over een penalty of ander wedstrijdmoment”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Maar van profspelers en -trainers verwacht je dat ze met tegenslag kunnen omgaan. Niet dat ze later op socialmediakanalen het vuurtje nog eens flink opstoken.”

Volgens Kieft deden Lang en Dest ‘mee aan die poppenkast’. Hij vindt dat PSV moet ingrijpen. “Laat de spelers Instagram lekker reserveren voor wat familiekiekjes. Clubs, in dit geval PSV, moeten gewoon met spelers afspreken dat die accounts er niet zijn om hun frustraties over wedstrijden, scheidsrechters of tegenstanders te botvieren.”

“Het doet het ongetwijfeld goed bij een deel van de fanatieke achterban, maar het straalt voornamelijk negatief af op de club”, concludeert Kieft. PSV verloor met 1-0; niet alleen via Instagram, maar ook voor de camera’s lieten vertegenwoordigers van de club weten gefrustreerd te zijn. Zo vond Peter Bosz dat Mats Wieffer een tweede gele kaart had verdiend voor de vermeende overtreding op Lang.