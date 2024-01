Noa Lang komt met provocerende reactie op interview van Mats Wieffer en Quilindschy Hartman

Het interview dat en zaterdag gaven over de titelstrijd tussen PSV en Feyenoord is ook in het Eindhovense kamp ter ore gekomen. PSV-verdediger Patrick van Aanholt ontlokt op social media een provocerende reactie van ploeggenoot .

Wieffer en Hartman werden dit weekeinde voor de camera van ESPN gevraagd naar de onderlinge verhoudingen in de Eredivisie. “Ik wil niet per se zeggen dat PSV beter is dan Feyenoord”, reageerde Wieffer onder meer, ondanks de riante voorsprong van tien punten die PSV momenteel in de Eredivisie heeft op Feyenoord. “Tien punten is inderdaad heel veel, maar het is wel een soort vertekend beeld”, voegde Hartman daaraan toe.

Artikel gaat verder onder video

Het interview van Wieffer en Hartman werd door ESPN geplaatst op zijn Instagram-pagina. PSV’er Van Aanholt besloot zijn Lang in de reacties te taggen en ontlokte daarmee een provocerende reactie van zijn teamgenoot. Lang reageerde met een gapende emoji, waarmee hij de suggestie wekt de uitlatingen van Wieffer en Hartman niet heel serieus te nemen. Ook op social media was er overigens hoongelach om de uitspraken van het Feyenoord-duo.