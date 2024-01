'PSV verhuurt talentvolle spits na contractverlenging direct aan Eredivisionist'

PSV gaat het contract van de talentvolle spits (18) op korte termijn verlengen. De aanvaller verkiest daarmee een langer verblijf in Eindhoven boven 'lucratieve aanbiedingen uit het buitenland', meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Om ervaring op te doen op het hoogste niveau wordt Van Duiven bovendien het komende halfjaar verhuurd aan promovendus Almere City.

Van Duiven is geboren in Almelo en speelde voorheen in de jeugdopleiding van FC Twente. In 2018 haalde PSV de jonge aanvaller echter naar De Herdgang, waar hij sinds de zomer van 2022 deel uitmaakt van Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen kwam Van Duiven in veertien wedstrijden op het tweede niveau zes keer tot scoren en was hij bovendien tweemaal trefzeker in de UEFA Youth League.

Artikel gaat verder onder video

Elfrink schrijft dat er diverse buitenlandse kapers op de kust waren die Van Duiven graag wilden oppikken. Ook vanuit de Eredivisie zou afgelopen zomer al interesse in het huren van de spits hebben bestaan, FC Utrecht en NEC worden door de clubwatcher genoemd. Zodra de contractverlenging in Eindhoven echter definitief is, zal PSV het talent dus verhuren aan Almere City. "PSV heeft er vertrouwen in dat hij zich in Flevoland verder kan ontwikkelen om toe te groeien naar een grotere rol in Eindhoven", leest het.

Daarmee verkiest Van Duiven een tijdelijke overstap naar Almere boven eentje dichterbij Eindhoven. RKC Waalwijk was namelijk óók serieus in de markt. "Een gesprek met technisch directeur Mo Allach verliep goed en er was waardering voor het voorstel van de ploeg uit Waalwijk, maar Van Duiven kiest voor het avontuur bij trainer Alex Pastoor", weet Elfrink.