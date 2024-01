Bosz staat voor lastige keuze bij PSV: ‘Vooral hij heeft veel respect afgedwongen’

PSV-trainer Peter Bosz moet in de tweede seizoenshelft lastige knopen doorhakken. Vooral in de voorhoede is de keuze reuze. en zijn op de weg terug, terwijl zich gedurende de absentie van de Nederlander en Mexicaan van zijn beste kant heeft laten zien. De Belg heeft 'veel respect' afgedwongen bij Bosz.

Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad woensdagmorgen. PSV trok afgelopen zomer flink de portemonnee voor de komst van Lang en haalde vlak voor het verstrijken van de transfermarkt ook Lozano nog terug naar Eindhoven. Tel daar de aanwezigheid van Johan Bakayoko - die een langer verblijf bij PSV op de valreep verkoos boven een vertrek naar Engeland - bij op en je kunt wel stellen dat Bosz niets te klagen heeft over de opties voorin. In de eerste seizoenshelft moest hij echter regelmatig puzzelen, doordat óf Lang wegens blessureleed niet beschikbaar was óf Lozano noodgedwongen moest toekijken.

Artikel gaat verder onder video

Vertessen liet zich gedurende de absentie van Lang en Lozano echter van zijn beste kant zien en heeft de puzzel van Bosz er zeker niet makkelijker op gemaakt. “De trainer oogt in Spanje totaal niet ongerust dat PSV ineens uit het ritme is. Iedereen kan voluit, ook Lang en Lozano. Vedettes die bij PSV vervangen werden voor talenten, die zichzelf nog geen vedette voelen”, schrijft Elfrink. “Vooral Vertessen, van nature een heel bescheiden jongen, heeft bij PSV veel respect afgedwongen door er te staan op een paar moeilijke momenten.” De Belg kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor Union St. Gillis, maar toonde voor de winterstop zijn waarde voor PSV. Zo viel hij geweldig in tijdens het gedenkwaardige duel in en met Sevilla en scoorde hij thuis tegen Arsenal.

“De Belg lijkt ook in Spanje vastberaden om met Lang en Lozano de concurrentiestrijd aan te gaan”, vervolgt Elfrink. Bosz zal in de voorhoede lastige knopen moeten doorhakken. Luuk de Jong is als aanvoerder, topschutter en kapstok van het elftal onomstreden, maar op de vleugels en dan vooral links ligt de strijd volledig open. Bakayoko lijkt niet snel uit de ploeg gehaald te zullen worden, waardoor het op links een gevecht lijkt te gaan worden tussen Lang en Lozano en vlak achter hen Vertessen. “Voor Bosz lijken dat de moeilijkste momenten te gaan worden: wie moet hij straks teleurstellen? Dat laatste zou nog best mee kunnen vallen, omdat PSV op drie fronten strijdt en er dus voor iedereen perspectief is”, stelt Elfrink. “PSV kan twee totaal verschillende elftallen opstellen en zeker in het bekertoernooi en een aantal Eredivisieduels zal Bosz rouleren en een enkeling soms rust geven.”