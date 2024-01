PSV straft Isaac Babadi: Ajax toont 'voorzichtige interesse'

Ajax houdt de ontwikkelingen rond ‘voorzichtig’ in de gaten. Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. De aanvallende middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en de Eindhovenaren willen graag verlengen, maar wachten nog altijd op een handtekening. Babadi maakt het in elk geval niet makkelijker voor zichzelf. Hij kwam te laat bij de bespreking voor het treffen tussen Jong PSV en Helmond Sport en moet daardoor als ‘straf’ deze week meetrainen bij de beloften.

Babadi kende een stormachtig begin van dit seizoen. De aanvallende middenvelder maakte tijdens de voorbereiding indruk op Peter Bosz en kreeg van de PSV-trainer de kans om zich in de eerste officiële wedstrijden te laten zien aan het grote publiek. Babadi stelde niet teleur en was onder meer trefzeker in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. Heel veel heeft hij de laatste maanden echter niet gespeeld in de hoofdmacht. Na zijn basisplaatsen in de eerste twee wedstrijden van het seizoen tegen FC Utrecht en Vitesse moest hij het vooral doen met korte invalbeurten.

Artikel gaat verder onder video

In de tussentijd heeft PSV geprobeerd het contract van Babadi open te breken en te verlengen. Het talent is in het bezit van een aflopende verbintenis, maar de koploper van de Eredivisie wacht dus nog altijd op zijn handtekening. Elfrink schrijft dat het management van Babadi ‘eerder heeft aangegeven dat hij perspectief op speeltijd wil’. Dat wordt een lastig verhaal bij PSV, dat met Guus Til, Ismael Saibari en Malik Tillman veel keuze heeft op de positie achter de spits. Babadi en zijn entourage kijken op de achtergrond dus voorzichtig verder. “Er wordt vanuit het zakelijke kamp van Babadi onder meer geschermd met voorzichtige interesse van Ajax, zo stellen goed geïnformeerde bronnen rond de situatie”, schrijft Elfrink.

Doordat Babadi na dit seizoen uit zijn contract loopt, mag hij sinds 1 januari praten met andere clubs over een eventuele zomerse transfer. Volgens Elfrink heeft een van zijn agenten onlangs al ‘kort gesproken’ met een van de scouts van Ajax. Wil Babadi meer kansen krijgen in de hoofdmacht van PSV, zal hij zich op het trainingsveld en bij Jong PSV van zijn beste kant moeten laten zien. Dat heeft hij de afgelopen dagen nagelaten. Hij zou meedoen in het competitieduel tussen Jong PSV en FC Den Bosch, maar kwam te laat voor de bespreking en moet daardoor ‘even op de blaren zitten’. PSV laat hem deze week meetrainen met het beloftenteam. “Volgens bronnen rond de speler was maandag sprake van een misverstand en wil hij zich blijven inzetten voor PSV”, leest het.