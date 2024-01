Puntenstraf dreigt voor twee Premier League-clubs: degradatiezorgen nemen fors toe

Donkere wolken pakken zich samen boven Everton en Nottingham Forest. De Premier League-clubs moeten vrezen voor een puntenstraf wegens een vermeende overtreding van de financiële regelgeving van de Engelse topcompetitie. Voor Everton zou dit de tweede puntenstraf van het seizoen betekenen.

Beide ploegen moeten voor een onafhankelijke commissie hun tekst en uitleg geven over de financiële rapporten, meldt de Premier League. Clubs in de hoogste Engelse voetbalcompetitie moeten voldoen aan de profitability and sustainability regulations (PSR). Deze regel houdt in dat de Premier League wil voorkomen dat ploegen in de financiële problemen komen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de PSR-regel mogen clubs in drie seizoenen een maximum van 105 miljoen euro verlies draaien. Zowel Everton, als Forest zou deze grens zijn overschreden. “Het beroep van de club is zelfs nog niet eens gehoord. De club is van mening dat dit het gevolg is van een duidelijke tekortkoming in de regels van de Premier League”, laat Everton weten in een statement op de officiële kanalen.

Voor The Toffees is het de tweede keer in korte tijd dat het bestraft wordt door de Premier League. In november kreeg Everton te horen dat het liefst tien punten moest inleveren. Dat is op dit moment de grootste puntenstraf ooit in de Engelse competitie. Volgens de Premier League overtrad Everton in seizoen 2021/22 de financial fairplay-regels.

Een puntenstraf betekent logischerwijs dramatisch nieuws voor beide ploegen. Everton bezet momenteel de zeventiende plaats, met zeventien punten. Nottingham Forest staat vijftiende in de Premier League.