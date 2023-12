Manchester City knokt zich mede dankzij Aké naar belangrijke zege in Liverpool

Van harte ging het weliswaar niet, maar Manchester City heeft de eindzege van het WK voor clubteams een passend vervolg gegeven. Vijf dagen na de 4-0 overwinning op Fluminense in Saoedi-Arabië was het elftal van trainer Josep Guardiola met 1-3 te sterk voor Everton. Evenals in de ontmoeting tussen Chelsea en Crystal Palace (2-1) was een strafschop doorslaggevend. Daarbij was er een belangrijke rol weggelegd voor Nathan Aké.

Waar Manchester City in het afgelopen seizoen een geoliede machine was, komt de regerend landskampioen en winnaar van de Champions League in de huidige jaargang een stuk minder voor de dag. Het verzekerde zich weliswaar als groepswinnaar voor de achtste finales van het miljardenbal, maar in de Premier League moest het tot woensdagavond Liverpool, Arsenal, Aston Villa én Tottenham Hotspur voor zich dulden. Van de voorgaande zes competitieduels leverde alleen het bezoek aan promovendus Luton Town een overwinning op.

Ook op bezoek bij Everton had Manchester City z’n handen vol aan de tegenstander. De ploeg van Guardiola begon sterk en kreeg via Phil Foden en Matheus Nunes twee mogelijkheden om binnen het eerste kwartier de score te openen. Het eerste doelpunt van de avond viel echter aan de andere kant. Er ging van alles mis bij Manchester City, waarvan Everton uiteindelijk via Jack Harrison wist te profiteren: 1-0. Een nieuwe tik voor de regerend landskampioen, die wederom niet de ‘nul’ wist te houden. In de voorgaande zes competitieduels kreeg het liefst elf doelpunten om de oren. Op bezoek bij Luton Town moesten Guardiola en consorten zich herstellen van een achterstand en dat werd op Goodison Park opnieuw van hen gevraagd.

Dat lukte. Manchester City, waar Aké overigens een basisplaats had, kwam goed uit de kleedkamer en na een paar minuten voetballen in de tweede helft langszij. Foden zorgde met een lekker schot van buiten de zestien voor de gelijkmaker. De bezoekers pakten door en kwamen tien minuten na de 1-1 voor het eerst op voorsprong. Aké kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en schoot tegen de arm van Amadou Onana. De scheidsrechter kon niets anders dan fluiten voor een strafschop, die met moeite werd benut door Julián Álvarez: 1-2.

Daarmee was Everton nog niet ontslagen. Gesteund door het fanatieke publiek ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker en via Dominic Calvert-Lewin had het die bijna te pakken. Zijn inzet ging echter net naast het doel van Ederson. Sean Dyche bracht in de slotfase Arnaut Danjuma nog binnen de lijnen, maar de 2-2 bleef uit. Manchester City hield stand en besliste de wedstrijd een paar minuten voor het einde. Everton-doelman Jordan Pickford ging in de fout en daarvan profiteerde Bernardo Silva dankbaar. De Portugees plaatste de bal leep in het doel en bepaalde de eindstand daarmee op 1-3. Met een wedstrijd minder gespeeld is de achterstand op koploper Liverpool nu vijf punten. Arsenal kan donderdagavond de koppositie heroveren, maar dan moet het wel winnen van West Ham United.