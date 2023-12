Spurs beëindigt imposante reeks Everton, Newcastle onderuit bij promovendus

Tottenham Hotspur heeft een einde gemaakt aan de imponerende reeks van Everton, dat de zware puntenstraf van eerder dit seizoen de afgelopen tijd te boven wist te komen met vier zeges op rij. In Londen ging de ploeg van trainer Sean Dyche echter met 2-1 onderuit. Newcastle United haakt ondertussen voorlopig af in de strijd om de Champions League-plaatsen door een verrassend verlies bij promovendus Luton Town, terwijl met een hattrick zijn waarde voor Bournemouth nog maar eens onderstreept.

Tottenham Hotspur - Everton 2-1

Everton weet na vier achtereenvolgende competitiezeges - waarin bovendien niet één tegendoelpunt werd geïncasseerd - weer wat verliezen is. In Londen kwamen The Toffees al snel op achterstand: na twintig minuten stond het al 2-0 voor Tottenham, door doelpunten van Richarlison en Son Heung-min. André Gomes zorgde er tien minuten voor tijd voor dat de spanning nog wel terugkwam door de verdiende aansluitingstreffer aan te laten tekenen, maar ook met de even eerder ingevallen Arnaut Danjuma in de ploeg kwam Everton niet verder dan 2-1. Door de zege gaan de Spurs als nummer vier van de ranglijst de Kerstdagen in, met twee punten én een wedstrijd meer gespeeld dan nummer vijf Manchester City. Everton blijft zestiende.

Luton Town - Newcastle United 1-0

In de strijd om dit jaar opnieuw kwalificatie voor de Champions League af te dwingen heeft Newcastle United dure punten gemorst tegen promovendus Luton. Andros Townsend, die in 2016 een halfjaar onder contract stond bij The Magpies, tekende na ruim een klein half uur spelen voor de enige treffer van het duel: 1-0. Door het verlies neemt Newcastle geen afstand van Manchester United, dat eerder op de dag onderuitging bij West Ham. De ploeg van Sven Botman, die vlak voor rust de geblesseerde Jamaal Lascelles kwam aflossen, blijft zevende met 29 punten uit achttien duels. Everton staat nog altijd boven de streep; met zestien punten is de tweede club van Liverpool nu zestiende.

Nottingham Forest - Bournemouth 2-2

Nuno Espírito Santo heeft bij zijn debuut als trainer van Nottingham Forest met tien man nét geen punt gepakt tegen Bournemouth. De thuisclub kwam na een discutabele rode kaart van verdediger Willy Boly al voor rust met een man minder te staan, maar nam via Manchester United-huurling Anthony Elanga kort na de thee alsnog een 1-0 voorsprong. Door twee doelpunten van voormalig Vitessenaar Dominic Solanke boog Bournemouth die achterstand echter volledig om, maar Forest richtte zich nog een keer op. Chris Wood zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker en leek daarmee een punt voor de Portugese opvolger van trainer Steve Cooper. Solanke had vlak voor het einde van de wedstrijd echter het laatste woord: de Engelsman voltooide zijn hattrick in de vierde minuut van de blessuretijd en dompelde het City Ground daarmee in rouw.

Fulham - Burnley 0-2

In de strijd onderin heeft Burnley drie belangrijke punten gepakt op bezoek bij middenmoter Fulham. Wilson Odobert en Sander Berge maakten in de tweede helft de doelpunten namens de promovendus, die met de overwinning de laatste plaats in de competitie overdoet aan Sheffield United. De achterstand op de 'veilige' zeventiende plaats van Nottingham Forest bedraagt nog drie punten.