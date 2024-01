Timber verklapt: Feyenoord bekeek beelden van deze PSV-tegenstander

werd woensdagavond de matchwinner in de bekerclash tegen PSV. Feyenoord is daardoor de eerste club die de Eindhovenaren in Nederland hebben verslagen in dit seizoen. Tegenover ESPN geeft Timber aan wat het strijdplan was dat zijn ploeg vooraf voor ogen had.

“Het was de bedoeling om PSV fouten te laten maken in de opbouw. We hebben gekeken naar FC Utrecht, mijn oude cluppie”, verklapt Timber. De Domstedelingen pakten afgelopen weekend een punt tegen PSV, en was daarmee de eerste club in de Eredivisie die níet verloor van PSV.

Artikel gaat verder onder video

“Wat heb je van hun afgekeken?”, vraagt Hans Kraay junior zich af. “Hoe zij (Utrecht, red.) druk zette, was niet normaal. Met Jens (Toornstra, red.) daar op tien, en (Othmane, red.) Boussaid die het zo goed deed. Daar hebben we veel beelden van gezien, en hebben we ook een klein beetje overgenomen”, legt Timber uit.

“Ik denk dat we zelf ook erg goed zijn om de intensiteit erin te brengen, en dat hebben we vandaag goed gedaan denk ik”, sluit de middenvelder af. Timber maakte de enige en winnende goal namens Feyenoord.