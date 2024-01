Van der Vaart begrijpt er niets van: 'Ik vind het belachelijk, dat kan helemaal niet'

Rafael van der Vaart kan er met zijn hoofd niet bij dat dit seizoen een van de aanvoerders is bij Ajax. De verdediger debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht en blaast later dit jaar pas achttien kaarsjes uit, maar droeg in de huidige jaargang al twee keer de aanvoerdersband. Volgens Van der Vaart zegt het ‘alles’ over het huidige Ajax dat Hato nu al leiding moet geven aan de defensie.

Het is het afgelopen jaar ontzettend snel gegaan met de 17-jarige verdediger. Alfred Schreuder liet Hato vorig jaar in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch debuteren in de hoofdmacht van Ajax en een paar maanden later was hij onder John Heitinga eigenlijk al niet meer weg te denken uit de basiself. Hato was onder Maurice Steijn onomstreden en dat is er na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip niet minder op geworden. Integendeel zelfs. Hato is na Steven Bergwijn en Steven Berghuis de derde aanvoerder bij de Amsterdammers en debuteerde in de tussentijd ook in het Nederlands elftal.

Van der Vaart is echter niet te spreken over het optreden van Hato op bezoek bij Go Ahead Eagles. Ajax boekte weliswaar een 2-3 overwinning, maar had net zo goed met 7-3 kunnen verliezen. Het gaf niet voor het eerst dit seizoen de ene na de andere kans weg. Ook Hato had het heel lastig op het zware veld in De Adelaarshorst. “Iedereen is positief over Hato, maar hij was vandaag (zondag, red.) ook heel matig”, sprak Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal. “Vooral in zijn opbouw, waarin hij normaal heel sterk is. Hij verloor zeker in het begin elke bal en dat is heel gevaarlijk. Hij was heel onzeker.”

Volgens Van der Vaart mag dat ‘ook weleens gezegd worden’. “Want hij is ons grootste talent, aanvoerder…”. En over dat laatste kan Van der Vaart dus met zijn hoofd niet bij. Hato droeg in de uitwedstrijd tegen Almere City op 12 november voor het eerst de aanvoerdersband bij Ajax en een maand later ook in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de Europa League. “Ik vind het eigenlijk belachelijk dat hij aanvoerder gemaakt wordt, maar goed. Dat zegt eigenlijk alles over dit Ajax. Dat is wel een beetje treurig, dat hij de leider is van de defensie van Ajax. Ik vind dat echt niet kunnen. Hij is zeventien. Dat kan helemaal niet.”

Hoewel Hato op bezoek bij Go Ahead Eagles dus zeker niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde, is hij door De Telegraaf wel opgenomen in het Elftal van de Week. Naast Hato hebben ook zijn ploeggenoten Diant Ramaj en Brobbey er een plekje in weten te bemachtigen.