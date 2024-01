RKC Waalwijk komt tien dagen voor ontmoeting met Ajax met een bijzonder besluit

RKC moet het over tien dagen in de uitwedstrijd tegen Ajax doen zonder support vanuit het uitvak. De club uit Waalwijk maakt donderdagmiddag bekend dat er voor het duel in de Johan Cruijff ArenA geen kaarten in de verkoop gaan. Na ‘uitvoerig overleg’ met zowel de stewardorganisatie als de supportersvereniging blijkt dat er ‘geen draagvlak’ is om op zondag 21 januari af te reizen naar de hoofdstad.

RKC sloot de eerste seizoenshelft teleurstellend af. De laatste vier wedstrijden voor de winterstop leverden slechts twee punten op. Daardoor staat de ploeg van trainer Henk Fraser momenteel op de zestiende plaats in de Eredivisie. De voorsprong op nummer zeventien FC Volendam en hekkensluiter Vitesse is slechts drie punten. De onderlinge verschillen in het rechterrijtje van de Eredivisie zijn echter dusdanig klein, dat RKC bij een overwinning zomaar een aantal plaatsen kan stijgen. De Waalwijkers hervatten de competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Negen dagen later gaan Fraser en consorten op bezoek bij Ajax. In de Johan Cruijff ArenA hoeven ze dus niet te rekenen op support van meegereisde supporters uit Waalwijk. Dat laat RKC donderdag weten. “Na uitvoerig overleg met zowel de stewardorganisatie als de supportersvereniging is gebleken dat er onder, zowel stewards als een grote groep supporters, geen draagvlak is om op zondag 21 januari aanstaande af te reizen naar Amsterdam”, schrijft RKC op de clubsite. “Dit vanwege vervelende ervaringen in voorgaande seizoenen. De club heeft besloten dit standpunt te respecteren en zal daarom geen kaarten afnemen voor de betreffende wedstrijd. Dit betekent dan ook dat er geen kaartverkoop plaatsvindt voor deze wedstrijd.”