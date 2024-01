Rory Finneran (15) debuteert zonder shirtsponsor: toptalent mag geen reclame maken voor Totally Wicked

maakte zaterdag op vijftienjarige leeftijd zijn debuut voor Blackburn Rovers. De middenvelder werd in de blessuretijd van het FA Cup-duel met Cambridge United (5-2 zege) als invaller binnen de lijnen gebracht bij de club uit de Championship. Opvallend: Finneran speelde als enige van de 22 spelers op het veld zonder shirtsponsor.

Op het shirt van Blackburn Rovers prijkt de naam van Totally Wicked. De hoofdsponsor van the Riversiders staat bekend om de verkoop van zogenoemde vapes (e-sigaretten). In Engeland is het gebruik van vapes verboden onder de achttien jaar. Het was de vijftienjarige Finneran zodoende niet toegestaan om bij zijn debuut reclame te maken voor Totally Wicked, schrijft onder meer de Daily Mail.

Finneran staat te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Blackburn Rovers. Manager Jon Dahl Tomasson, oud-speler van onder meer Feyenoord, gunde de Ierse middenvelder in de blessuretijd van de wedstrijd zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van de club. Op dat moment was de 5-2 eindstand al bereikt, onder meer door drie doelpunten van Sammie Szmodics.