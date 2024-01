Ajax is géén optie meer: ‘Er was interesse, maar ik richt mijn pijlen nu op het buitenland’

stond afgelopen zomer in de belangstelling van Ajax. Dat bevestigt de 22-jarige centrumverdediger donderdagavond in gesprek met ESPN.

Van den Berg onthult tegenover de betaalzender dat hij afgelopen zomer sprak met Maurice Steijn, die toen net was aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. "Ik heb in de zomer gebeld met Maurice Steijn. Het was niet heel concreet, maar er was wel interesse”, bekent de stopper. Van den Berg koos er uiteindelijk voor om zich door Liverpool te laten verhuren aan FSV Mainz 05. Voor de Duitse club miste hij dit seizoen slechts één wedstrijd in de Bundesliga, door een schorsing.

Van den Berg heeft na dit seizoen nog een contract tot voor twee jaar bij Liverpool. De Nederlands jeugdinternational lijkt geen toekomst te hebben op Anfield en denkt al voorzichtig aan een vervolgstap. Is een transfer naar Ajax aankomende zomer alsnog reëel? “Ajax blijft een mega grote club, maar ik heb mijn pijlen meer gericht op het buitenland”, bekent Van den Berg.

“Zeker Engeland of Duitsland. Als ik nu naar buiten kijk, wil ik misschien ook wel naar Italië of Spanje. Ik ben al van jongs af aan in het buitenland actief en zeg nooit nooit, maar ik richt me op het buitenland deze zomer”, aldus Van den Berg, die in de zomer van 2019 voor 1,9 miljoen euro door Liverpool werd opgepikt bij PEC Zwolle. Hij speelde sindsdien pas vier wedstrijden in de hoofdmacht van the Reds.