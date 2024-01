Mossou breekt lans voor oud-Ajacied: 'Een jongen van 33 die bewijst dat Van Hanegem gelijk heeft'

Sjoerd Mossou heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad een lans gebroken voor . De oud-speler van onder meer Ajax en Manchester United is in het (recente) verleden veelvuldig afgeschreven en door velen niet goed genoeg bevonden voor het Nederlands elftal, maar is dit seizoen ‘gewoon’ een van de uitblinkers bij Girona, dat na negentien wedstrijden evenveel punten heeft als Real Madrid.

Er is het afgelopen jaar zoveel gebeurd in Amsterdam, dat je bijna zou vergeten dat Blind vorig seizoen gewoon nog een paar maanden speler was van Ajax. De verdediger kon onder Alfred Schreuder in eerste instantie rekenen op een basisplaats, maar verdween een paar weken voor de start van het Wereldkampioenschap in Qatar uit het elftal. Tussen Blind en Schreuder kwam het niet meer goed, waarna de Oranje-international transfervrij de overstap maakte naar Bayern München. Daar werd hij kampioen van Duitsland, alvorens afgelopen zomer te tekenen bij Girona.

Ook bij de huidige nummer twee van Spanje is Blind een gewaardeerde kracht. En dat hadden ongetwijfeld veel mensen niet verwacht. “Even eerlijk zijn nu. Hoe vaak heeft u Blind als topvoetballer afgeschreven? Hoe vaak heeft u verzucht dat het écht niet meer kon?”, schrijft Mossou in zijn column. “Er zijn ergere dingen door, maar toch, even onverbloemd: heeft u aan de bar van het café weleens de kenner uitgehangen en semi-intellectueel verzucht dat ‘Blind te traag is voor het moderne internationale topvoetbal’? Bent u weleens boos geweest dat Blind verdorie nog steeds in Oranje speelde, en die ene geweldige Feyenoorder of PSV’er niet?”

“Of bent u wellicht juist een Ajax-fan, die diep in zijn hart wel snapte dat Ajax hem vorig jaar liefdeloos liet vertrekken?”, vervolgt Mossou, die supporters van de Amsterdammers er ook nog even aan herinnert dat Blind voor zijn vertrek regelmatig ‘cynisch werd weggehoond’ of uitgefloten in de eigen Johan Cruijff ArenA. “Het goede nieuws is: u bent niet alleen. Statistisch onderzoek is hier lastig, maar ik durf hier wel te stellen dat de meerderheid van de Nederlandse voetballiefhebbers ooit hopeloos in de Blind-paradox is getrapt”, stelt de verslaggever.

Mossou keek eerder deze week aandachtig naar de ontmoeting tussen Girona en Atlético Madrid, nu al kandidaat om over een paar maanden uitgeroepen te worden tot de mooiste wedstrijd van dit seizoen. De thuisploeg ging rusten met een 3-2 voorsprong, zag Atlético in de tweede helft terugkomen tot 3-3, maar trok dankzij een doelpunt in blessuretijd alsnog aan het langste eind (4-3). “Maar het grootste wonder heette hier Daley Blind. De meester van de vertraagde versnelling. De man aan de knoppen van het spel van Girona, vermoedelijk de best voetballende ploeg van Europa op dit moment”, stelt Mossou. “Een jongen van 33 die bewijst dat Willem van Hanegem gelijk heeft, ook anno 2024 nog: snelheid bestaat niet.”

Mossou trekt duidelijke conclusie

“Doordat Blind een aantal dingen niet zo goed kan (rennen, beuken, stoempen, passeren) is ooit het misverstand ontstaan dat hij een modale voetballer is. De reden is simpel: veel mensen denken dat snelheid een kwestie is van snel lopen”, vervolgt Mossou. Volgens de journalist oogt Blind inderdaad traag, maar is de voetballer ‘juist het tegenovergestelde van dat, domweg omdat hij sneller denkt dan een mens ooit kan lopen’. “Neem eens de moeite om negentig minuten lang aandachtig naar Blind te kijken bij Girona. Hier zie je wat er gebeurt als je de snelste denker de regie geeft, zelfs wanneer die speler al 380.000 keer is afgeschreven (en een hartprobleem heeft overwonnen bovendien). Als u daarna nog steeds vindt dat Blind een overschatte speler is, die onterecht 104 interlands heeft gespeeld omdat hij het zoontje is van die en het vriendje van die, dan is er helaas maar één conclusie mogelijk: u heeft er geen verstand van.”