Verandering kan Ajax goed doen: 'Dat kunnen ook basisspelers zijn. Het meest logische voorbeeld is Bergwijn'

De transfermarkt heeft de deuren geopend en dat betekent dat ook Eredivisieclubs indien nodig of gewenst de selectie kunnen versterken óf spelers van de hand kunnen doen. Sjoerd Mossou denkt dat het in het geval van Ajax niet slecht zou zijn als er een aantal spelers wordt verkocht. De verslaggever van het Algemeen Dagblad denkt dat dat, ondanks het feit dat er afgelopen zomer voor veel geld is geïnvesteerd in de spelersgroep en langdurige contracten zijn uitgedeeld, niet onmogelijk hoeft te zijn.

In de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad reageert Mossou in eerste instantie op de vraag wat PSV deze transferwindow moet gaan doen. De Eindhovenaren hebben een ijzersterk halfjaar achter de rug, waarin niet alleen alle zestien competitiewedstrijden een overwinning opleverden, maar ook overwintering in de Champions League werd veiliggesteld. De prestaties van de formatie van coach Peter Bosz zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven, maar volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad oefent de club in alle talen hoe ‘nee’ te zeggen tegen geïnteresseerde clubs.

“Je kunt in de winterstop, als je gewoon standvastig bent en je hoeft niet per se iemand te verkopen om financiële reden zoals met Gakpo destijds (vorig jaar, red.) het geval was, dan hoef je echt niet te verkopen”, zegt Mossou. “Nee, waarom zouden ze? Dan kun je hoog of laag springen als kopende club, maar dan hoef je dat als koploper van Nederland absoluut niet te doen. Dan kun je een keer nadenken over een wisselspeler die er net buiten valt. Als daar een geweldig bod voor komt is het anders natuurlijk. Maar waarom zou je een basisspeler nu gaan verkopen? Daar is geen enkele reden toe.”

Dat is bij Ajax misschien wél het geval, stelt Mossou. De Amsterdammers beleefden in tegenstelling tot PSV een jaar om heel snel te vergeten. Na de teleurstellende derde plaats in het afgelopen seizoen stond het eind oktober en begin november zelfs een paar dagen onderaan in de Eredivisie. Om de groepsdynamiek te veranderen, zou Ajax er volgens Mossou verstandig aan kunnen doen om spelers te laten vertrekken. “Dat kunnen ook basisspelers zijn. Dat kunnen spelers zijn die in het huidige basisteam hun waarde hebben of die gewoon altijd spelen. Het meest logische voorbeeld is Bergwijn”, klinkt het. Steven Bergwijn wordt al geruime tijd gelinkt aan een overgang naar Saoedi-Arabië, maar Voetbal International meldde een paar dagen geleden nog dat een winterse transfer niet in de lijn der verwachting ligt.

Ajax hoeft een transfer van Bergwijn of een andere basiskracht desondanks niet uit te sluiten, vindt Mossou. “Dat kan een groepsdynamiek juist ten goede komen, op het moment dat je daarin gaat verversen. Je kunt eigenlijk pas een nieuw team bouwen als je ook van spelers afkomt. Dat wordt weleens overschat. Het lijkt wel alsof het een kwestie is van kopen, maar het is juist om die dynamiek cruciaal dat je ook spelers kwijtraakt als het niet gaat zoals je wil”, stelt de verslaggever.

Mossou ziet mogelijkheden voor Ajax

Bij Ajax wordt er dan vanzelfsprekend gekeken naar de spelers die afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam zijn gehaald. “Dat is in een aantal gevallen natuurlijk heel moeilijk (om hen in de winter van de hand te doen, red.). Die jongens zijn allemaal langdurig vastgelegd door Mislintat, die daar natuurlijk ook hele gekke beslissingen in heeft genomen”, zegt Mossou, die desondanks een ‘cruciaal verschil’ ziet met Manchester United: niet alle Ajacieden strijken een miljoenensalaris op. “De categorie Medic, dat type speler; qua salarissen gaat dat nog. Mislintat moest in de lagere salarisschaal gaan zitten. Dat heeft hij ook gedaan. Dat betekent dat je ietsjes makkelijker van die spelers afkomt. Zeker omdat het ook Ajax is, dat internationaal toch de naam heeft van een talentenfabriek of welk cliché je er ook op wil plakken. Dat maakt spelers over het algemeen toch nog wat waard.”