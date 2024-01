Sjoerd Mossou oppert 'superinteressante' trainer voor de Nederlandse top-vier

Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou ziet een 'super interessante' trainer voor de top-vier van Nederland. In de AD Voetbalpodcast breekt Mossou een lans voor Dick Schreuder, de huidige trainer van het Spaanse Castellón die wat Mossou betreft weleens een kans bij PSV, Feyenoord, AZ of Ajax zou verdienen.

Schreuder leidde PEC Zwolle afgelopen seizoen naar promotie in de Eredivisie, maar maakt de terugkeer op het hoogste niveau niet zelf mee. In plaats daarvan trad hij in dienst bij Castellón, dat uitkomt op het derde niveau. Daar heeft hij zijn zaakjes inmiddels prima voor elkaar: na negentien speelronden gaat de club aan de leiding groep twee van de Primera Federación.

"Ik zou het heel leuk vinden als Schreuder terugkomt bij een grotere club in Nederland", zegt Mossou. "Omdat hij het bij de kleinere clubs zo geweldig gedaan heeft, nu ook in de derde Spaanse Divisie. Heel aantrekkelijk voetbal, een heel eigen filosofie die dat ook nog eens heel snel kan bewerkstelligen. Bij PEC Zwolle draaide hij het ook helemaal om in een paar weken tijd in het jaar dat ze er heel slecht voor stonden", beargumenteert de journalist. "Super interessante trainer, dus die mag van mij in de top-vier komen werken", stelt Mossou dan ook.

Totale onzin

Host Etienne Verhoeff zet alvast een streep door één van die clubs: "Je weet nooit wat er vrijkomt natuurlijk, maar bij Ajax zal de naam Schreuder niet alle deuren openen", verwijst hij naar het weinig succesvolle dienstverband van broer Alfred in Amsterdam. "Dat werkt inderdaad zo, zelfs bij Twente werkt dat nog zo", beaamt Mossou. "Totale onzin natuurlijk. Ten eerste is Alfred Schreuder een prima vent en ook helemaal geen slechte trainer, en ten tweede: wat is dat voor onbenullig gedoe, dat je iemand wel of niet neemt op basis van een achternaam?"

Van Ajax is bekend dat de club voor volgend seizoen nog op zoek is naar een hoofdtrainer. Na het ontslag van Maurice Steijn nam John van 't Schip het stokje voor het restant van deze jaargang over, daarna zal de huidige nummer vijf van de Eredivisie op zoek gaan naar een definitieve opvolger. AZ ontdeed zich deze week van Pascal Jansen, maar stelde met diens assistent Maarten Martens al een opvolger aan die - net als Van 't Schip in Amsterdam - in ieder geval dit seizoen gaat afmaken. Arne Slot (Feyenoord) en Peter Bosz (PSV) zitten vooralsnog stevig in het zadel, al valt niet uit te sluiten dat er komende zomer weer clubs zijn die zich melden in Rotterdam-Zuid. Afgelopen zomer was de oefenmeester naar verluidt al dichtbij een overstap naar Tottenham Hotspur, maar uiteindelijk besloot hij zijn verbintenis bij de regerend landskampioen te verlengen.