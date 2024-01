Slavia Praag brengt veelbelovend bericht over Mohamed Ihattaren de wereld in

Slavia Praag heeft zondag een foto gedeeld waarop te zien is dat Mohamed Ihatarren volledig betrokken wordt bij de eerste selectie van de Tsjechische club. Op de foto is te zien dat de oud-speler van Ajax en PSV in de kleedkamer zit met zijn teamgenoten, die zich net als Ihatarren aan het voorbereiden waren op de eerste training.

"We zijn er weer!", schrijft de nummer twee van de Tsjechische competitie op Instagram. "Vandaag zijn we begonnen met fysieke testen en werd er voor het eerst in het nieuwe jaar getraind", schrijven de Tsjechen. De club deelt enkele foto's, waarop ook Ihatarren (vierde foto) te zien is. De middenvelder vertrok aan het einde van de eerste seizoenshelft naar Slavia Praag en hoopt in 2024 voor het eerst minuten te maken in het rood-wit van de club.