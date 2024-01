Slot verklapt: Feyenoord mét Trauner tegen PSV, achter twee namen nog een vraagteken

begint woensdag tegen PSV, in de achtste finale van de KNVB Beker, in de basisopstelling van Feyenoord. Trainer Arne Slot bevestigt op de persconferentie van dinsdag dat de Oostenrijker fit genoeg is, maar dat achter de namen van internationals en nog een vraagteken staat.

Slot staat de media dinsdag nog hoorbaar verkouden te woord. "Hoe is het met Trauner, die misschien geen drie wedstrijden per week kan spelen? Ga je hem opstellen morgen?", wordt Slot gevraagd. "Trauner gaat starten", meldt de oefenmeester daarop. De verdediger stond in Arnhem, net als Hartman en Stengs, in de basis opgesteld en staat drie dagen later dus opnieuw aan de aftrap.

Of dat ook voor Hartman en Stengs geldt is nog maar de vraag: "Het wordt morgen beoordeeld of zij kunnen starten", vertelt Slot. Linksback Hartman moest kort voor rust de strijd staken in Arnhem en werd afgelost door Marcos López. Stengs maakte wel de 90 minuten vol, maar is dus niet zonder kleerscheuren uit de wedstrijd gekomen.

'Heel groot verschil'

PSV verspeelde zondag voor het eerst dit seizoen punten in de Eredivisie, FC Utrecht hield de ploeg van Peter Bosz in Stadion Galgenwaard op een 1-1 gelijkspel. Slot spreekt van 'een hele leuke, onderhoudende wedstrijd' die hij 'bijna één op één' op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal kan leggen, die de Rotterdammers in augustus met 1-0 verloren van de Eindhovenaren. De strijdwijze van de ploeg van Ron Jans was vergelijkbaar met die van Feyenoord destijds: "Als het gaat om de manier waarop Utrecht getracht heeft om druk te zetten op PSV." Toch benoemt Slot een 'heel groot verschil': "Dat in de Supercup Joey Veerman en Noa Lang meededen, die afgelopen zondag niet op het veld stonden."