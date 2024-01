Sneijder: 'Hij staat als enige op bij Feyenoord en gaat een transfer maken'

Wesley Sneijder is lyrisch over de ontwikkeling van bij Feyenoord. De analist van Veronica Offside ziet Timber een steeds completere voetballer worden en voorspelt dat hij binnenkort zal vertrekken uit Rotterdam.

“Die jongen is echt stappen aan het maken”, zegt Sneijder over Timber, terwijl hij de beelden bekijkt van het winnende doelpunt van de middenvelder in de bekerwedstrijd tegen PSV (1-0). “Hij is de motor op het middenveld, hij is de belangrijkste man bij Feyenoord. Waar anderen een beetje wegvallen, zoals Wieffer en Giménez, is hij degene die opstaat.”

Timber schoot uit de draai raak in de bekerwedstrijd. Een ‘geweldige goal’, zegt Sneijder. “Hij gaat nu ook nog scoren en de passes geven op de juiste snelheid. Dat ontbrak eerst bij hem. Dat hij een bal kan veroveren, dat weten we allemaal wel. Nu gaat hij ook nog eens goed voetballen. Hij zal niet lang meer op de Nederlandse velden lopen.”

Complimenten voor Quinten Timber

Ook de kranten waren enthousiast over het spel van Timber. Daags na de wedstrijd tegen PSV werd de rol van de middenvelder uitgelicht door het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en De Volkskrant. “Als Dirk Kuyt ooit het 'Duracell-mannetje' was, is hij een zware 12 volt-batterij”, schreef De Telegraaf bijvoorbeeld.