Feyenoord plaatste zich woensdagavond voor de kwartfinale voor de KNVB Beker door het dit seizoen bijna ongenaakbare PSV met 1-0 te verslaan. werd de matchwinner door in de 31ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Hij krijgt in de Nederlandse media veel lof toegezwaaid.

Timber scoorde door op de rand van het Eindhovense strafschopgebied naar zijn rechterbeen te draaien en met een hard schot in de linkerhoek Joël Drommel te verschalken. "Timber heeft het snelle doordraaien in balbezit inmiddels tot zijn handelsmerk gemaakt. Zijn droge knal was keeper Joel Drommel te machtig", schrijft het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf bezorgde Timber zijn club de mooiste avond van het seizoen in De Kuip tot nu toe. "Als Dirk Kuyt ooit het 'Duracell-mannetje' was, is hij een zware 12 volt-batterij", meent de krant. "Met zijn enorme geldingsdrang kroonde hij zich tot matchwinnaar in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen PSV."

De Volkskrant stipt aan dat Timber 'wel vaker' de uitblinker is bij Feyenoord. "Opeens was de roest van de combinaties gepoetst en vloeiden de aanvallen, met de goal van Timber als gevolg, een doelpunt van Q&Q; het tikje van Quilindschy Hartman, het wegdraaien van Quinten Timber en diens secure schot in de hoek. Een treffer als symbiose van volk en veldwerk."