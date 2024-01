Spelers halen spandoek over Marc Overmars van de tribune en tonen het aan de camera's

Technisch directeur Marc Overmars wordt gesteund door de supporters en de spelers van Antwerp FC. Rondom de wedstrijd tegen Charleroi (4-1 zege) werd de technisch directeur een hart onder de riem gestoken.

Op de tribunes was een spandoek te zien met de tekst 'Overmars, voor altijd achter je'. Na de gewonnen wedstrijd hielden de spelers dat spandoek samen vast. Uit de steunactie wordt duidelijk dat Overmars nog altijd geliefd is in Antwerpen, waar hij in maart 2021 aan de slag ging na zijn veelbesproken vertrek bij Ajax.

Eerder deze maand werd Overmars internationaal geschorst. Wereldvoetbalbond FIFA nam de schorsing over die hij in Nederland kreeg opgelegd wegens grensoverschrijdend gedrag gedurende zijn periode in Amsterdam. Om die reden is Overmars momenteel niet meer aanwezig bij Antwerp; de club heeft toelichting gevraagd van de FIFA.