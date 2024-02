Steven Bergwijn speculeert al hardop over vertrek bij Ajax: 'Ooit zou ik wel weer...'

zou in de toekomst graag nog eens uitkomen in de Premier League, zo geeft de aanvoerder van Ajax eerlijk aan in een uitgebreid interview met Voetbal International. De aanvaller van de Amsterdammers verwacht dat hij na de zomer nog bij Ajax speelt, maar houdt wel alle opties. Een terugkeer naar de Premier League staat op zijn verlanglijstje

"Ja, daar ga ik wel van uit", zegt Bergwijn, als de aanvoerder van Ajax de vraag krijgt of hij volgend seizoen nog in Amsterdam speelt. De laatste maanden wordt er volop gespeculeerd over een vertrek van de Ajacied, want vanuit Saudi-Arabië en Engeland zou er sluimerende belangstelling voor de ervaren aanvaller van de Amsterdammers zijn: "Ik heb een contract tot 2027, dus dat is logisch. Maar natuurlijk: in de voetballerij weet je nooit wat er kan gebeuren. Ik ben pas 26, dus je houdt natuurlijk alle opties open. Ooit zou ik wel weer in de Premier League willen spelen, dat blijft de mooiste competitie, vind ik."

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn laat in gesprek met VI weten er van uit te gaan dat hij na de zomer nog bij Ajax speelt, maar laat met zijn woorden wel doorschemeren dat hij ook zo maar zou kunnen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Een aanbieding van een club uit de Premier League zou de 26-jarige aanvaller mogelijk kunnen verleiden: "Ik heb daar ook een heel mooie tijd gehad, bij Tottenham. Ik heb er veel geleerd, maar uiteindelijk was dit wel beter voor mij. Nu speel ik gewoon alles, bij Ajax. Ik ga er nu van uit dat dat na de zomer ook zo is. Natuurlijk heb ik ook gelezen over interesse van West Ham United, maar voor zover ik weet, is er niets gaande", besluit Bergwijn.

Dinsdagavond werd via ESPN bekend dat het Duitse Bayern München ook interesse zou hebben in de aanvaller van Ajax. Der Rekordmeister heeft een aantal blessures in de voorhoede, waardoor de club er over nadenkt om Bergwijn naar München te halen. Vooralsnog hebben de Duitsers zich nog niet officieel gemeld in Amsterdam, dus lijkt de kans klein te zijn dat de 26-jarige aanvaller nog naar de Bundesliga-club vertrekt.