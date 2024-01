Stewart spreekt duidelijke taal bij PSV: 'We zijn met hem in gesprek en hebben geduld, maar dat houdt een keertje op'

Het is en blijft voorlopig de vraag of PSV ook na dit seizoen nog kan beschikken over . De 18-jarige aanvallende middenvelder liet zich in de eerste weken van dit seizoen gelden, maar komt er inmiddels al een tijdje niet meer aan te pas. Babadi is in het bezit van een aflopend contract en zijn handtekening lijkt voorlopig uit te blijven. Volgens technisch directeur Ernest Stewart is het geduld van de huidige koploper van de Eredivisie een keer op.

Babadi verruilde de jeugdopleiding van N.E.C. in de zomer van 2018 voor die van PSV. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens afgelopen zomer aan te sluiten bij de hoofdmacht. PSV-trainer Peter Bosz was onder de indruk van wat Babadi liet zien tijdens de voorbereiding en gunde hem een kans in de eerste wedstrijden van het seizoen. De aanvallende middenvelder stelde zeker niet teleur. Zo maakte hij een goede indruk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en was hij trefzeker in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League.

Babadi verscheen ook in de eerste twee competitieduels aan de aftrap, maar komt er inmiddels al een paar maanden niet meer aan te pas. Bosz heeft op de positie van de jonge middenvelder ook de beschikking over Guus Til, Ismael Saibari én Malik Tillman en zij krijgen simpelweg de voorkeur. Dat betekent niet dat PSV en Bosz niet tevreden zijn over Babadi. Integendeel zelfs. De Eindhovenaren willen zijn contract graag verlengen, maar de onderhandelingen liepen vooralsnog op niks uit. “Het is een speler die we graag bij PSV zouden willen houden”, wordt Stewart woensdagavond geciteerd door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

Omdat Babadi in het bezit is van een aflopend contract, mag hij sinds 1 januari in gesprek met andere clubs over een eventuele overgang in de zomer. “Wij zijn met hem in gesprek en hebben geduld. Dat houdt wel een keertje op”, stelt Stewart. PSV gooit de handdoek echter niet zomaar in de ring. “Op dit moment proberen we nog tot overeenstemming te komen, zodat hij bij PSV blijft. Als het lang duurt, zegt dat wel wat, maar we hebben nog steeds goede hoop dat we dat met elkaar vlot kunnen gaan trekken.” Babadi kwam tot op heden tot 12 wedstrijden in de hoofdmacht. Voor Jong PSV speelde hij 38 duels. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en vier assists.