Tegenvallers voor Ajax vlak voor duel met Heracles, Kalokoh komt bij de groep

en zijn er zaterdagavond niet bij in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax. De inzetbaarheid van de twee spelers was al een vraagteken en inmiddels is bekend dat ze niet op het veld zullen verschijnen. Ook Chuba Akpom en Josip Sutalo zijn niet fit genoeg om te spelen. De wedstrijd begint om 21.00 uur op Erve Asito.

Trainer John van ‘t Schip vertelde vrijdag al dat Bergwijn een twijfelgeval was. Volgens De Telegraaf wordt ‘bewust’ geen risico genomen met Bergwijn op het oog met de kraker tegen PSV van volgende week. In die wedstrijd hoopt Ajax zowel Bergwijn als Henderson te kunnen inzetten.

Henderson maakte eerder deze week weliswaar zijn entree op het trainingsveld, maar moet zijn debuut nog uitstellen. Van ’t Schip kiest ook in Almelo voor Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson op het middenveld.

Voorin was behalve Bergwijn ook Akpom een vraagteken. Hij is eveneens niet inzetbaar. Van Sutalo was vooraf al bekend dat hij geen acte de présence zou geven in Almelo. De Kroaat viel twee weken geleden op bezoek bij Go Ahead Eagles geblesseerd uit, moest het thuisduel met RKC Waalwijk daardoor al laten schieten en mist dus ook het bezoek aan Heracles.

Bij Ajax is Silvano Vos terug van blessureleed. Hij begint op de bank. Talent David Kalokoh zit voor het eerst bij de selectie.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Wieckhoff, Cestic, Hoogma, Bultman, Willems; Bruijn, Vejinovic, De Keersmaecker, Hansson; Hornkamp

Opstelling Ajax: Ramaj, Gooijer, Rensch, Hato, Martha, Tahirovic, Hlynsson, Taylor, Berghuis, Brobbey, Forbs