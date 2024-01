Update over toekomst Isaac Babadi: 'Feyenoord en Ajax maken nog geen werk van hem’

Feyenoord en Ajax hebben op dit moment geen concrete interesse in , zo melden Rutger Vinke (Feyenoord Transfermarkt) en Frank Stout (RTV Rijnmond) tijdens de zogeheten Transferspace op X. Het PSV-contract van de talentvolle Babadi loopt deze zomer af.

Het is al maanden de vraag of de achttienjarige middenvelder gaat bijtekenen bij de Eindhovense club. Babadi en PSV onderhandelen al lange tijd over een nieuwe verbintenis, maar er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van de jongeling. De koploper van de Eredivisie ziet in Babadi een potentiële goudmijn voor de club.

Afgelopen maanden werd Feyenoord gelinkt aan de jonge middenvelder. Feyenoord Transfermarkt kreeg vrijdagavond de vraag of een transfer op dit moment aan de orde is. “Dat betreft belangstelling, maar is verder absoluut geen item”, is het medium duidelijk. Ook Ajax schijnt belangstelling te hebben in het PSV-talent.

“Maar er is zeker geen concreet werk van gemaakt. Er kan wel gesproken zijn, maar er loopt niets. Kamp Babadi wacht rustig af en maakt geen haast”, vervolgt Feyenoord Transfermarkt. Earnest Stewart ging onlangs tegenover het Eindhovens Dagblad in op de contractsituatie van Babadi. “Wij zijn met hem in gesprek en hebben geduld. Dat houdt wel een keertje op”, sprak de technisch directeur van PSV.