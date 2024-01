Toptransfer lonkt voor Magnus Mattsson: Champions League-deelnemer test NEC met bod

staat in de serieuze belangstelling van FC Kopenhagen. Volgens journalist Jeroen Bijma van de Gelderlander heeft de Deense grootmacht zich officieel bij NEC gemeld voor de 24-jarige middenvelder. FC Kopenhagen is in de achtste finales van de Champions League de komende tegenstander van titelverdediger Manchester City. Voor Mattsson lonkt derhalve een avontuur in het miljardenbal.

Mattsson is bezig aan een indrukwekkend seizoen in dienst van NEC. In 18 wedstrijden in de Eredivisie was hij betrokken bij liefst 14 goals: 10 keer was hij zelf doelpuntenmaker en 4 keer fungeerde hij als aangever. Daarmee waren er dit seizoen slechts vier spelers betrokken bij meer competitiedoelpunten in de Eredivisie: Santiago Giménez (Feyenoord) met 19 goals en 4 assists, Luuk de Jong (PSV) met 15 goals en 7 assists, Vangelis Pavlidis (AZ) met 19 goals en 1 assist en Brian Brobbey (Ajax) met 11 goals en 4 assists.

NEC wil voorlopig echter niet meewerken aan een winters vertrek van Mattsson. De Nijmegenaren hebben het eerste bod van FC Kopenhagen op de Eredivisie-smaakmaker afgewezen. Hoe hoog het openingsbod van de Deense topclub is, is niet duidelijk. Mattsson heeft een aflopend contract bij NEC, maar de club heeft de optie om de samenwerking met een jaar te verlengen

De 24-jarige Mattsson is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van NEC. De Deense middenvelder werd in de zomer van 2021 overgenomen van Silkeborg IF en speelde sindsdien in alle competities 77 wedstrijden voor de Nijmeegse formatie. Daarin was hij goed voor 20 doelpunten en 8 assists.