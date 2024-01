'Transfer NEC-smaakmaker Mattsson nabij: clubrecord van Björn Vleminckx zou kunnen sneuvelen'

N.E.C. lijkt deze winter serieus rekening te moeten houden met een vertrek van smaakmaker (24). Dinsdag zou een delegatie van FC Kopenhagen in Nijmegen moeten arriveren om een winterse overstap van de Deense aanvallende middenvelder te bespreken. Mattsson zou met zijn vertrek de duurste uitgaande NEC-transfer ooit uit de boeken kunnen laten verdwijnen.

Dat schrijft het Deense Bold althans. Drie dagen voor het sluiten van de markt ligt er nog geen akkoord tussen beide clubs, maar dat zou er wel moeten komen. "Volgens onze informatie zijn meerdere vertegenwoordigers van FC Kopenhagen naar Nederland om met NEC te onderhandelen", leest het. "NEC doet steeds pogingen om de prijs verder op te drijven, maar de klok tikt door en de transferperiode is bijna ten einde", vervolgt Bold.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend zou NEC nog een bod van Kopenhagen hebben afgewezen, maar: "De club verwacht dat er dinsdag een akkoord kan worden bereikt." Mocht het daadwerkelijk tot een akkoord komen, dan zou Mattsson de grootste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van de Nijmegenaren kunnen worden. Dat is momenteel in handen van de Belg Björn Vleminckx, die in de zomer van 2011 voor 3,3 miljoen euro werd verkocht aan Club Brugge.

Mattsson staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Nijmegen. Vooral dit seizoen maakt hij een uitstekende indruk: in alle competities was het inmiddels dertien keer raak in 22 wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot komende zomer, waarbij NEC een optie heeft voor een extra seizoen. Met FC Kopenhagen zou Mattsson na de winter kunnen uitkomen in de achtste finales van de Champions League. De Deense kampioen is daarin gekoppeld aan titelverdediger Manchester City.