Feyenoord geeft alles uit handen en begint dramatisch aan 2024

Feyenoord is het jaar niet goed begonnen, want in de eigen Kuip speelde het zondag met 2-2 gelijk. Een uiterst effectief NEC zorgde ervoor dat de ploeg van Arne Slot niet blij het veld afging. In de eerste helft kwam Feyenoord op 2-0 voorsprong door doelpunten van en . Vlak voor rust schoten de Nijmegenaren hun eerste kans erin. maakte de aansluitingstreffer en na rust schoot de 2-2 binnen.

Ook in Rotterdam mocht de bal eindelijk weer gaan rollen in 2024. Feyenoord en NEC hebben beiden een trainingskamp in Spanje afgelegd en oefenden ook allebei tegen een Duitse ploeg. De Rotterdammers speelden verloren in een oefenduel tegen FSV Mainz 05 met 1-2 en hadden dus niet het gewenste resultaat. De Nijmegenaren konden wel winnen, want tegen Fortuna Düsseldorf was de uitslag 2-0 in het voordeel van het team van Rogier Meijer.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft van de wedstrijd was Feyenoord erg gretig en NEC kwam er totaal niet uit. In de 17e minuut tekende Dilrosun de 1-0 aan tegen een tegenstander, waar hij goede herinneringen aan beleeft. Vorig seizoen scoorde de aanvaller in het spectaculaire bekerduel (4-4) tegen de Nijmegenaren en ook in de competitiewedstrijd. De aanvaller schoot deze editie de bal in de linkerbovenhoek achter Jasper Cillessen. Tien minuten later was het alweer raak voor Feyenoord en wie anders dan Giménez mocht de 2-0 aantekenen en zijn negentiende van het seizoen maken. Ook de Mexicaan schoot de bal in de linkerhoek, maar deed dit wel via de goalie van NEC.

Voor NEC was het een lastige eerste helft, want ze kwamen totaal niet tot kansen. Totdat in de laatste minuut van de eerste helft een vrije trap werd gegeven aan het team van Meijer. Rober González legde de bal panklaar op het hoofd van Koki Ogawa. De spits kopte de bal naar Proper en de middenvelder kon makkelijk binnenschuiven. Met het eerste schot van de wedstrijd werd dus gelijk een doelpunt gemaakt.

In de tweede helft kregen de Nijmegenaren eerder een kans en ook deze ging er gelijk in. Mattsson schiet vanaf een meter of twintig op doel en de bal gaat met een stuit in het doel achter Justin Bijlow, die ook niet helemaal vrijuit gaat bij deze treffer. Feyenoord kon gelijk weer op zoek naar een voorsprong en kreeg ook zeker mogelijkheden, maar het ging niet meer zo makkelijk als in de eerst. NEC bleef heel gegroepeerd verdedigen en dat leverde dus nauwelijks tegen op.

Een paar hachelijke moment op het einde hadden nog voor een 3-2 kunnen zorgen, maar in de tweede helft is NEC niet heel erg in de problemen gekomen. Daarom begint Feyenoord dit jaar gelijk met puntenverlies en raakt het steeds verder achterop bij PSV. Op dit moment hoeven ze zich daar voorlopig ook niet op te focussen.