Uitgaande transfer in de maak bij PSV: 'Hij ziet het eigenlijk niet meer zitten in Eindhoven'

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is 1. FC Union Berlin de belangrijkste gegadigde om deze maand toe te slaan en bereid om vijf miljoen euro te betalen. Het Duitse bod (‘pakweg’ vier miljoen euro) is op dit moment nog niet hoog genoeg, maar een vertrek van Vertessen uit Eindhoven lijkt desondanks in de maak.

Hoewel de Belg voor de winterstop vooral genoegen moest nemen met een rol als invaller, kan hij met een goed gevoel terugkijken op de eerst seizoenshelft. In de minuten die hij kreeg, bewees hij een belangrijke waarde te kunnen zijn. En dat hadden PSV en Peter Bosz nodig, niet in de laatste plaats omdat Noa Lang en Hirving Lozano kwakkelden met hun fitheid. Zo had Vertessen met een geweldige invalbeurt een belangrijk aandeel in de gedenkwaardige overwinning bij Sevilla in de Champions League én scoorde hij in de thuiswedstrijd tegen Arsenal.

Vertessen plaatste zich met PSV weliswaar voor de laatste zestien van de Champions League en stevent af op zijn eerste landstitel, maar wil desondanks deze maand nog een transfer maken. Die lijkt er ook te komen. “Het Duitse Union Berlin lijkt de komende periode met PSV-aanvaller Vertessen aan de haal te gaan. De ploeg uit Berlijn wil het Franse Toulouse afschudden, maar PSV houdt op dit moment de poot nog stijf. Het bod van de Duitsers is nu nog niet hoog genoeg. Wel lijkt het erop dat de club uit Berlijn zo’n vijf miljoen euro (totaalprijs) wil aftikken voor Vertessen en dat PSV daar uiteindelijk in mee wil denken”, schrijft Elfrink woensdagavond.

Hoewel technisch directeur Ernest Stewart aangaf niet zomaar mee te gaan werken aan een vertrek van Vertessen, lijkt PSV zich ook te realiseren dat het niet veel heeft aan een ontevreden speler. En volgens Elfrink is dat het geval. “Hij ziet het eigenlijk niet meer zitten in Eindhoven. Tegelijkertijd is PSV wel gewoon een contract met Vertessen overeengekomen en mag de club hem daaraan houden”, schrijft de clubwatcher. “De agenten van Vertessen spelen het spel met PSV hard, maar wel nog fair. De Belg zal zich blijven inzetten en doet niks om de boel te verstieren, maar is wel klaar met zijn reserverol. Stewart heeft de hele zaak rond Vertessen nauwgezet gevolgd en ook woensdag nog gesprek met de zaakwaarnemer van de PSV’er.”