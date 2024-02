Ajax krijgt drie dagen voor PSV-thuis uitstekend nieuws uit de ziekenboeg

Ajax-trainer John van 't Schip krijgt drie dagen voor de Eredivisiewedstrijd tegen PSV uitstekend nieuws uit de ziekenboeg. Verdediger blijkt woensdag voldoende hersteld te zijn om weer deel te nemen aan de groepstraining van de Amsterdammers. Ook en waren van de partij.

De Kroatische zomeraanwinst moest de afgelopen twee speelronden vanwege een blessure verstek laten gaan. Zonder Sutalo won Ajax het thuisduel met RKC Waalwijk met 4-1 en werd Heracles in Almelo met 2-4 verslagen. In beide duels koos Van 't Schip voor een centrum bestaande uit Devyne Rensch en Jorrel Hato, terwijl Tristan Gooijer de rechtsbackpositie die Rensch normaliter bekleedt voor zijn rekening nam. Op trainingsbeelden die Ajax op sociale media deelt, blijkt dat Sutalo woensdag weer met zijn teamgenoten het veld op kwam voor de oefensessie. Dat geldt ook voor Akpom, die RKC en Heracles eveneens moest laten schieten, en aanvoerder Bergwijn die in Almelo ontbrak. Ajax Showtime schrijft dat het drietal de wedstrijd tegen PSV 'lijkt te gaan halen'.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdagavond staat Ajax voor de tweede keer dit seizoen tegenover PSV, dat in de Eredivisie nog altijd niet verloren heeft. Kort na het ontslag van Maurice Steijn troffen de topclubs elkaar in Eindhoven, Sutalo moest die wedstrijd eveneens door een blessure laten schieten. In het Philips Stadion kwam Ajax voor rust tot twee keer toe op voorsprong, maar in de tweede helft walsten de Eindhovenaren alsnog over de Amsterdammers heen. De teller stokte uiteindelijk bij 5-2.

Waar Ajax destijds laatste stond, is de ploeg onder John van 't Schip inmiddels opgeklommen naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Na het verlies in Eindhoven bleef de ploeg elf competitiewedstrijden ongeslagen, al was het veldspel lang niet altijd om over naar huis te schrijven en trof de club in die serie geen andere ploegen uit de top-vijf. Bovendien ging het in de KNVB Beker op beschamende wijze mis tegen de amateurs van USV Hercules. PSV is na het verlies tegen Feyenoord (1-0) ook uitgebekerd en leed tegen FC Utrecht anderhalf week geleden het eerste puntverlies in de competitie (1-1). Desondanks heeft de ploeg van Peter Bosz nog altijd twaalf punten voorsprong op nummer twee Feyenoord en liefst 21 op Ajax.