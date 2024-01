'Mason Greenwood in beeld bij Barça, Real én Atlético, United-outcast heeft duidelijke voorkeur'

(22) heeft zich volgens Spaanse media in het shirt van Getafe in de kijker gespeeld bij de drie grootste clubs van LaLiga: FC Barcelona, Real Madrid én Atlético Madrid. Zijn huidige werkgever, Manchester United, zou komende zomer willen meewerken aan een definitief vertrek van het gevallen wonderkind, die zelf een duidelijke voorkeur voor Barcelona zou hebben uitgesproken.

Greenwood gold jarenlang als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van United. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij in alle competities al 129 wedstrijden namens de club achter zijn naam, waarin hij 35 doelpunten liet noteren en twaalf keer de assist verzorgde bij een treffer van een teamgenoot. In januari 2021 werd de aanvaller echter gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld tegen zijn partner, sindsdien speelde hij geen minuut meer voor de Engelse topclub. Afgelopen zomer besloot United de enkelvoudig Engels international te verhuren aan Getafe.

In LaLiga pakt Greenwood de draad van zijn in de knop gebroken loopbaan weer op. De Engelsman is verzekerd van een vaste basisplaats in het elftal van trainer José Bordalás en trof in alle competities vijf keer doel namens de huidige nummer tien van LaLiga. Daarmee zou hij zich in de kijker hebben gespeeld bij zowel Barcelona als de Madrileense rivalen Real en Atlético. Zijn duidelijke voorkeur zou echter uitgaan naar de Catalanen.

De Engelse tabloid The Sun schrijft dat Greenwood aan zijn zaakwaarnemer heeft laten weten dat een overstap naar Barcelona een 'droomtransfer' voor hem zou betekenen. "Manchester United wil de speler verkopen, de manager (Erik ten Hag, red.) heeft geaccepteerd dat Greenwood niet gaat terugkeren", citeert de krant een bron. Het financieel geplaagde Barcelona zou wel voor een uitdaging staan, maar over een constructie zou al worden nagedacht: "Die bevat waarschijnlijk een aantal bonussen, afhankelijk van het aantal wedstrijden dat hij speelt voor de club en mogelijk ook voor Engeland", zegt dezelfde persoon. Ondertussen zou het Barcelona menens zijn: "Er hebben al zes keer scouts voor hem op de tribune gezeten dit seizoen en de rapporten zijn overweldigend posititief. De club gelooft dat hij een speler is die kan helpen een hoger niveau te bereiken, zowel in de binnenlandse competitie als in Europa."