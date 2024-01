Driessen trapt op de rem: ‘Ik heb het gevoel dat Ajax wordt gebruikt door zijn management’

Valentijn Driessen acht de kans niet heel groot dat Ajax binnenkort de beschikking heeft over . De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer voor een avontuur in Saoedi-Arabië, maar wil na een aantal maanden alweer vertrekken uit het land in het Midden-Oosten. Ajax is concreet in de markt voor de handtekening van Henderson en de speler zelf lijkt niet onwelwillend tegenover een overgang naar Amsterdam te staan, maar Driessen vermoedt dat de huidige nummer vijf van Nederland ‘een beetje’ wordt gebruikt door het management van Henderson.

Het is een publiek geheim dat Ajax zich voor het verstrijken van de winterse transferwindow hoopt te versterken met een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit het liefst ook veel ervaring met zich meebrengt. De afgelopen dagen klonken verschillende geluiden dat het heel moeilijk gaat worden om zo’n speler deze maand naar Amsterdam te halen, maar dinsdagmiddag pakte onder andere Fabrizio Romano plots uit met het grote nieuws dat Ajax concreet in de markt is voor Henderson. De Engelsman tekende afgelopen zomer bij Al-Ittifaq, maar heeft het niet naar zijn zin in Saoedi-Arabië en wil graag vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

“Eigenlijk heeft hij dat zelf een beetje aangekondigd”, gaat Driessen bij De Telegraaf in op de wens van Henderson om deze maand een transfer te maken. “Hij wil weg uit Saoedi-Arabië, waar hij een heel lucratief contract heeft getekend, maar het niet naar zijn zin heeft.” Ajax is zeker niet de enige club die in de markt is. Volgens Driessen wil Henderson zelf graag terug naar Engeland. “Er zijn volgens mij nog een Bundesligaclub en twee clubs uit de Premier League die hem graag willen. We weten niet of het koop of huur is of wat dan ook, wat de mogelijkheden zijn, of de Saudi’s wel of niet willen meewerken. Maar misschien wil Henderson ook wel heel veel inleveren om het komende halfjaar bijvoorbeeld in Amsterdam te spelen, of in Engeland of Duitsland.”

Geld staat ditmaal niet voorop bij Henderson, die in 2019 nog als aanvoerder met Liverpool de Champions League won door in de finale in Madrid af te rekenen met Tottenham Hotspur (2-0). “Wat dat betreft zou hij kunnen kiezen voor Ajax”, stelt Driessen. “Of het sportief de beste keuze is, vraag ik me af. Maar de weg ligt wel open voor Ajax, want anders waren de besprekingen wel afgekapt geweest.” De vermeende Amsterdamse interesse in Henderson doet menig Ajacied terugdenken aan de geruchten over een overgang van Samuel Eto’o naar de Johan Cruijff ArenA. De Nederlandse recordkampioen hoopte de voormalig topspits van onder meer FC Barcelona en Internazionale in de zomer van 2015 naar de Eredivisie te halen, maar slaagde daar uiteindelijk niet in.

Driessen acht de kans dat Henderson wél in Nederland komt voetballen ‘niet zo groot’. “Ik heb ook wel een beetje het idee dat Ajax een beetje gebruikt wordt door het management van Henderson om de druk erop te zetten bok de andere clubs waar hij liever heengaat.” Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is Newcastle United een van de andere geïnteresseerde clubs, maar ligt een terugkeer in de Premier League nogal gevoelig. De beslissing van Henderson om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen werd zeker niet door iedereen in Engeland geaccepteerd. “Ook Engelse media laten weten dat een terugkeer toch wel op een hoop weerstand stuit. Misschien biedt Ajax dat een kans. Maar er is ook een kans in de Bundesliga, dus het is aan hem.”