Driessen schudt PSV-supporters wakker: ‘Dat is een utopie’

Valentijn Driessen rekent er niet op dat PSV er dit seizoen met de eindzege van de Champions League aan de haal gaat. De formatie van trainer Peter Bosz maakt al vanaf de start van deze jaargang veel indruk. Het legde al beslag op de Johan Cruijff Schaal, heeft na achttien wedstrijden nog altijd niet verloren in de Eredivisie en overwinterde bovendien in het miljardenbal. Het winnen van dat toernooi is volgens Driessen echter een ‘utopie’.

PSV had zondagmiddag de kans om de geschiedenisboeken in te gaan. Dat deed de ploeg van Bosz vorige week al door dankzij een 3-1 overwinning op Excelsior het record van het PSV uit 1987/88 te evenaren. Maar op bezoek bij FC Utrecht kregen Bosz en consorten de kans om een nieuw record neer te zetten. Bij winst in De Galgenwaard was de achttiende competitiezege op rij een feit. De Eindhovenaren schoten dankzij een vroege treffer van Johan Bakayoko uit de startblokken, maar FC Utrecht knokte zich knap terug en hield uiteindelijk een verdiend punt over aan de 12.15 uur-wedstrijd.

Volgens Driessen is het eerste puntenverlies van PSV geen reden tot paniek voor de Eindhovenaren. “Het gelijkspel van PSV en de geslonken voorsprong tot tien punten op regerend landskampioen Feyenoord zal ze in Eindhoven niet direct verontrusten. Weliswaar zijn er nog zestien duels te gaan; de landstitel is een kwestie van tijd”, schrijft de verslaggever in zijn column in De Telegraaf. “Met de nivellering van de Eredivisie gaat het ongeslagen van PSV geen vier wedstrijden meer verliezen. Daar houdt de ploeg van Bosz derhalve gelijke tred met het meest succesvolle PSV ooit. Dat van 1987-1988 met Van Bruekelen, Gerets, Van Aerle, Koeman, Nielsen, Heintze, Willy van de Kerkhof, Arnesen, Lerby, Vanenburg, Kieft, Gillhaus, superbus Linskens en coach Hiddink.”

“Om de aansluiting met dat illustere gezelschap uit de vorige eeuw niet te verliezen, zal PSV woensdag voor de derde keer dit seizoen De Kuip moeten overleven”, vervolgt Driessen. De koploper van de Eredivisie strijdt over twee dagen met Feyenoord om een ticket voor de kwartfinale van de KNVB Beker. Na de winst van de Johan Cruijff Schaal en de 1-2 overwinning in de competitie kan PSV de regerend landskampioen een nieuwe tik uitdelen. In de kwartfinale wacht voor de winnaar van het treffen in De Kuip een ontmoeting met AZ. “Europees wacht zowaar een heidens en nauwelijks realistisch karwei. Hoewel Ajax in 2019 een minuut van de finale was verwijderd”, begint Driessen over de Europese kansen voor PSV.

De Eindhovenaren eindigden in hun Champions League-groep op een tweede plaats achter Arsenal en werden tijdens de loting voor de achtste finales gekoppeld aan Borussia Dortmund, dat in eigen land een moeizame eerste seizoenshelft beleefde maar de smaak inmiddels weer te pakken heeft. “Maar desondanks; het voetballandschap is dusdanig veranderd in vergelijking met 36 jaar geleden dat het winnen van de Champions League een utopie is”, stelt Driessen. “Omdat de defensieve kracht van het huidige PSV het niet haalt bij de ervaren ploeg van 1987-1988. Dat onderdeel vormde het fundament van de nationale en internationale succesreeks indertijd. En dat dit PSV een ronde meer moet spelen in de Champions League en het tegenwoordig onbestaanbaar is dat je vanaf de kwartfinales met vijf gelijke spelen en slechts twee doelpunten nog Europees kampioen kan worden.”