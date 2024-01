Valentijn Driessen: 'Hier hou ik van, ik zie hem als de opvolger van Ronald Koeman'

Valentijn Driessen denkt dat Peter Bosz over een tijdje de opvolger moet gaan worden van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, zo zegt hij in de uitzending van De Oranjewinter. De oefenmeester is bezig met aan een ongekend eerste seizoen bij PSV. In zijn eerste half jaar won hij alle Eredivisieduels en overwinterde hij in de Champions League. En dat alles, met goed en verzorgd voetbal. De over het algemeen kritische Driessen is opvallend positief over de zestigjarige trainer.

