Valentijn Driessen: 'Een prinsesje met pas één goal in Amsterdam'

Valentijn Driessen begrijpt niets van een uitspraak die deed na de 4-1 zege van Ajax op RKC Waalwijk. De aanvaller liet blijken het opmerkelijk te vinden dat hij samen met vaak wordt aangekeken op de mindere prestaties van Ajax dit seizoen. Dat zijn namelijk twee van de beste spelers van de Eredivisie, zei Berghuis. Driessen spreekt van een ‘doodsteek’ richting de rest van de selectie.

“Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom”, zei Berghuis onder meer tegen ESPN. “Ik en hij zijn wie we zijn. We zijn aanvallers. We moeten creatief zijn en creëren. We kunnen niet bezig zijn met wat er allemaal achter ons gebeurt. Nu is er met Henderson iemand bijgekomen die misschien een verbindend puzzelstukje kan zijn.”

Driessen noemt de uitspraken ‘onbegrijpelijk’. “Het is toch een teamsport? Of is het negen spelers en twee prinsesjes op de vleugels?”, vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich af in de podcast Kick-Off. “Waar gaat dit over? Hij pleit zichzelf gewoon helemaal vrij voor het hele seizoen. Ja, de spelers achter ze moeten ervoor zorgen dat zij het verschil kunnen maken. Maar als dat niet lukt, zullen zij gewoon moeten meedoen.”

Berghuis en Bergwijn moeten gewoon ‘in het teambelang acteren’, benadrukt de journalist. “Ik vond dit een doodsteek richting de rest van het team.” Daarnaast is Driessen van mening dat Berghuis dit seizoen niet genoeg levert. Hij maakte pas twee goals in de Eredivisie, allebei tegen RKC. “Dit was pas z’n eerste goal in Amsterdam dit seizoen. Hij neemt de ploeg ook niet op sleeptouw. Deze man is aanvoerder van Feyenoord geweest. En dan gaat hij zo over zijn ploeggenoten spreken… Als Bergwijn er ook zo over denkt, dan is dat ook geen aanvoerder. Als je denkt dat jullie zijn vrijgesteld omdat jullie bepaalde kwaliteiten hebben, dan houdt het op.”

'Berghuis doet veel goed'

Clubwatcher Mike Verweij vindt dat Berghuis ‘veel dingen goed doet’, maar merkt dat het publiek desondanks kritisch is op hem. “Ik denk dat de irritatie ook daar vandaan komt. Natuurlijk is het ook voor hem makkelijker voetballen als tegenstanders niet na twee passes al voor de keeper staan. Maar ik ben het eens met Valentijn: je bent met z’n allen verantwoordelijk voor de prestaties. Hij zal dus ook in de achteruit moeten, als dat wordt gevraagd.”