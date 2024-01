Berghuis bijt van zich af: 'Wij zijn twee van de beste spelers van Nederland, zou raar zijn als het door ons komt'

vindt het opmerkelijk dat hij en ploeggenoot vaak worden aangekeken op de mindere prestaties van Ajax dit seizoen. De twee internationals gelden als ervaren spelers en hebben de nodige ervaring op topniveau, waardoor ze in mindere tijden worden geacht de kar te trekken.

Binnenkort heeft Ajax met Jordan Henderson nog een ervaren pion in de ploeg. Voelt Berghuis zich verantwoordelijk om met z’n drieën een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij Ajax? “Ja, misschien wel. Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom”, zegt Berghuis tegen ESPN na de 4-1 overwinning op RKC Waalwijk.

Is het niet juist een compliment voor de twee aanvallers, dat zij worden aangekeken? “Dat weet ik niet”, antwoordt Berghuis. “Ik en hij zijn wie we zijn. We zijn aanvallers. We moeten creatief zijn en creëren. We kunnen niet bezig zijn met wat er allemaal achter ons gebeurt. Nu is er met Henderson iemand bijgekomen die misschien een verbindend puzzelstukje kan zijn met het middenveld en de linie achter hem, zodat ik en Bergwijn in de posities aan de bal komen waarop we het moeten gaan doen.”

“Het zou gek zijn als het probleem bij mij en Bergwijn ligt, laat ik het daarop houden”, aldus Berghuis, die dus blij is met de komst van Henderson. “Ik denk dat het heel goed is dat zo’n jongen erbij komt die heel veel heeft meegemaakt, weet wat ervoor nodig is om prijzen te winnen en hoe je dat met elkaar doet. Hopelijk kan hij een puzzelstukje zijn om ons weer een stukje verder te brengen. Hij kan dat natuurlijk niet alleen. Daarin zullen wij hem moeten helpen en hij ons. Ik denk dat we al zijn ervaring goed kunnen gebruiken.”