Valentijn Driessen slaat terug naar Pierre van Hooijdonk: 'Schandalig, echt schandalig'

Valentijn Driessen heeft gereageerd op de geruchtmakende tweet van Pierre van Hooijdonk. Daarin werd de chef voetbal van De Telegraaf, samen met Ajax-clubwatcher Mike Verweij, spottend met Bassie en Adriaan vergeleken. Van Hooijdonk plaatste zijn bericht in reactie op het interview dat de krant vlak voor de jaarwisseling afdrukte met Maurice Steijn.

"Legends Valentijn en Mike met een nieuwe aflevering vandaag in De Telegraaf. Zal wel de achttiende zijn, denk ik zo te zien aan de titel. Aan B2 ligt het in ieder geval niet. Fijne jaarwisseling allemaal en de groeten uit Breda", schreef Van Hooijdonk op 30 december op X, waaronder hij een foto van Bassie en Adriaan en de Huilende Professor plaatste.

In de eerste Kick-Off podcast van het nieuwe jaar reageert presentator Pim Sedee met een kwinkslag op de tweet. Hij kondigt 'een nieuwe leader' aan, waarop hij een muziekje uit de kinderserie instart. "Hij maakt jullie eigenlijk gewoon belachelijk", vat de presentator de uitlatingen van Van Hooijdonk vervolgens samen. "Schandalig, echt schandalig", verzucht Driessen daarop. "Ik heb het wel gelezen hoor, ik vond het wel lachen, prima", vervolgt de journalist. "Pierre is wel bezig met ons, en nu zijn wij weer een beetje bezig met Pierre", merkt hij vervolgens op.

"Een analist van Studio Sport gaat reageren op een artikel in De Telegraaf over Maurice Steijn, en waarom?", vraagt Verweij zich op zijn beurt af. Sedee heeft wel een idee: "Hij is nogal scherp op Steijn en hij vindt waarschijnlijk dat jullie hem de hand boven het hoofd houden, zoiets." Driessen verwerpt die suggestie echter: "Dat kan ik me niet voorstellen, dan leest hij de krant niet." Van een fittie is wat hem betreft dan weer geen sprake. Sedee vraagt: "Als jullie Bassie en Adriaan zijn, wie is hij dan?", waarop Driessen het toch niet kan laten om nog even een plaagstootje terug te geven: "Je hebt toch ook nog zo'n foute boef rondlopen, B100?"