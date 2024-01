Van der Gijp doet pijnlijke uitspraak over de vrouw van Noppert

Er is ‘niks meer over’ van , zo concludeert Johan Derksen in de uitzending van Vandaag Inside. Ruim een jaar geleden kreeg de keeper van sc Heerenveen de nodige complimenten voor de wijze waarop hij tijdens het WK het doel van het Nederlands elftal verdedigde, maar sindsdien gaat het bergafwaarts.

Noppert ging zondag niet vrijuit bij de twee doelpunten die AZ maakte tegen Heerenveen (2-2). Bij de 0-1 twijfelde hij om uit te komen, waarna Vangelis Pavlidis zijn twintigste goal van het seizoen binnenkopte. De 2-2 was nog ongelukkiger: Noppert wilde een bal wegwerken, maar schoot hard tegen zijn eigen verdediger Pawel Bochniewicz aan. Via de Pool kwam de bal in zijn eigen doel terecht.

“Ik zit dat nu een jaar te bekijken. Die man is niet uit vorm, nee die is helemaal weg. Er is niets meer over van de keeper van het Nederlands elftal”, zegt Derksen, die zich ook heeft gestoord aan de reactie van Kees van Wonderen. “Zijn trainer wil positief overkomen en gaat hem dan als een demagoog steunen door te zeggen: 'Mensen die in de problemen zitten moeten we steunen', en zo. Hem moet je niet meer steunen.”

Tafelgenoot René van der Gijp doet een pijnlijke uitspraak. “Het is ook voor de vrouw van die jongen vervelend. De eerste keer zegt die nog: 'Joh, kan een keer gebeuren, kun je niks aan doen..' Maar na tien keer kun je dat niet meer zeggen. Na tien keer zegt die vrouw waarschijnlijk ook als hij thuiskomt: 'Je bent een kutkeeper'.”

Volgens Derksen ‘moet het zo langzamerhand afgelopen zijn’ met de basisplek van Noppert. “De club is in de problemen, de trainer heeft al een keer witte zakdoekjes gezien dankzij hem, en ook de spelers zullen zeggen: 'Hij kost ons iedere week punten’”, somt de analist op. “Op een gegeven moment is het afgelopen. Dan moet je als trainer een conclusie trekken. Ik denk dat hij nu tien wedstrijden achter elkaar faalt. Het is niet meer een keer een slechte dag. Bij de eerste goal van AZ had hij ook de voorzet kunnen onderscheppen.”