Van der Gijp weet niet wat hij ziet: 'Moet je kijken wat hij doet, je kan toch wel een bal raken?'

Rene van der Gijp heeft zich vorig weekend verbaasd over een moment in de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord. De tweede treffer van de Rotterdamse formatie ontstond in het GelreDome namelijk door een inschattingsfout , waar Van der Gijp helemaal niets van begreep.

Hendriks, nota bene van Feyenoord verhuurd aan de Arnhemmers, maaide in de slotfase van de wedstrijd langs een bal heen. Feyenoord-invaller Ondřej Lingr was alert en profiteerde vervolgens optimaal van de mispeer van Hendriks. Het moment zorgt voor leedvermaak bij Van der Gijp: "Soms zakt het niveau ook echt weg. Ik zag die jongen (Hendriks, red.) van Vitesse die een wil bal wegschieten. Hij is grotere ballen gewend, denk ik. Wat is dit? Hij schiet naar een bal en raakt hem niet. Je kan toch wel een bal raken? Moet je kijken wat hij doet, haha", zegt Van der Gijp lachend.

De analist van Vandaag Inside was dit weekend niet de enige die kritiek had op het optreden van Hendriks. Bij de eerste treffer van de bezoekers uit Rotterdam veranderde de centrumverdediger het schot van Lutsharel Geertruida namelijk ook al ongelukkig van richting, waardoor Eloy Room kansloos was. Kenneth Perez vindt wel dat Hendriks in bescherming genomen moet worden wegens de omstandigheden: "Ik moet zeggen dat het veld ook niet helpt. Als je ziet hoe de bal stuitert, net voordat hij hem wil trappen. Maar hij moet hem natuurlijk met rechts trappen", zei de analist zondagavond op ESPN.