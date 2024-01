Van Hooijdonk en Van der Vaart geven Ajax hetzelfde opvallende transferadvies

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart raden Ajax af om in te lijven. De Amsterdammers stellen op dit moment alles in het werk om de 33-jarige middenvelder aan te trekken. Eerder op de zondag meldde Voetbal International dat Ajax een persoonlijk akkoord nadert met Henderson.

Van Hooijdonk vindt Henderson kwalitatief een absolute topspeler. "Ondanks dat hij nu even een half jaar op een lager niveau heeft gespeeld, blijft hij voor welke club in Nederland dan ook een absolute versterking. Ik denk wel dat Ajax heel flink moet betalen. Als hij dan voor anderhalf jaar wordt vastgelegd, dan denk ik: dit is eigenlijk al een verloren seizoen, de Champions League-plekken kun je al opgeven. Ga van de zomer op zoek naar een nummer zes die je qua salaris voor veel minder kunt krijgen", aldus de oud-spits bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Daar sluit Van der Vaart zich bij aan. "Ik zou hem niet halen. Waarom niet? Hij is een voetballer die het heel goed doet in een heel goed team en dan voetbalt hij mee, maar ik denk niet dat hij Ajax erbovenop helpt. Daar heb je echt wel wat meer voor nodig. Henderson is een goede speler, een prima speler zelfs, maar ik denk niet dat hij Ajax in één keer kampioen gaat maken. Als je heel veel geld voor hem moet betalen, zou ik het niet doen."

Waar Ajax er met Henderson uit lijkt te komen, is het nog maar de vraag of de Amsterdammers een akkoord met Al-Ettifaq zullen bereiken. De club uit Saudi-Arabië wil de routinier eigenlijk niet al na een half jaar laten gaan en hebben zodoende ook nog geen vraagprijs genoemd.