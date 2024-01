Van 't Schip geeft Ajax-uitblinker gigantisch compliment: 'Hij is een heerlijke speler'

John van ’t Schip was zondag te spreken over het optreden van . De IJslandse middenvelder tekende met een geplaatst schot voor de 3-1 tegen RKC Waalwijk. Op de persconferentie strooide de Ajax-trainer met complimenten aan zijn speler.

Hlynsson had een vrije rol op het middenveld tegen RKC. “Kristian is een heerlijke speler. Hij ziet de ruimtes waar hij moet komen. Niet alleen diepgaand, maar ook in de bal om iemand te helpen die eventueel in de problemen komt”, zegt Van ’t Schip. “Naar voren toe is hij altijd in de buurt van de goal, daar heeft hij een neusje voor”, gaat de oefenmeester verder.

De pas negentienjarige middenvelder is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde in de hoofdmacht van Ajax. Hlynsson speelde al negentien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf goals en twee assists. Tegen RKC was de IJslander opnieuw trefzeker toen hij een bal vanaf randje zestien heel nauwkeurig in het doel plaatste.

Ook Tristan Gooijer kreeg complimenten na afloop van het duel. “Ik vond Tristan goed spelen. Sterk aan de bal, goed in het samenspel met Steven Berghuis en Hlynsson. Hij is een jongen die niet in paniek raakt, hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Het is jammer dat hij geblesseerd uitviel”, sprak Van ’t Schip op het persmoment in Amsterdam.