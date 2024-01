Van 't Schip richt zich dinsdagochtend tot Ajax-supporters met persoonlijke boodschap

Ajax-trainer John van 't Schip is dinsdagochtend met een persoonlijke boodschap gekomen voor alle Ajax-supporters. De oefenmeester van de Amsterdammers bedankt in een video de supporters van Ajax voor de massale steun, die er volgens hem is in goede, maar ook in slechte tijden.

"Ajacieden. Jullie worden dit seizoen nog niet echt verwend. Begrijpelijk dat jullie kritisch zijn, ook dat is Ajax", begint Van 't Schip. "Zoals een Ajacied altijd kritisch is en beter wil, zo staat een Ajacied ook altijd achter ons. Zo helpen wij elkaar. Als het goed gaat én als het minder gaat, dat is enorm waardevol. Al jullie positieve berichten en steunbetuigingen voelen we diep in ons hart", geeft Van 't Schip mee aan de supporters van de Amsterdamse club.

"Het raakt mij ook persoonlijk", doelt de trainer op de steunbetuiging die Van 't Schip in de Johan Cruijff ArenA kreeg wegens het overlijden van zijn vrouw Daniëlle van 't Schip of 55-jarige leeftijd. "Het benadrukt waar wij het uiteindelijk allemaal voor doen. Daarvoor wil ik jullie bedanken namens de staf, spelers en heel Ajax", besluit de trainer van de Amsterdamse club in de video op de socials van Ajax.