Van 't Schip wil groot Ajax-pijnpunt oplossen met komst van oude bekende

Ajax heeft serieuze interesse in de Griekse linksback , zo meldt Sport24. Trainer John van 't Schip werkte als bondscoach van Griekenland samen met Giannoulis en zou nu overwegen om hem naar Ajax te halen. De vleugelverdediger staat onder contract bij Norwich City.

De 28-jarige Giannoulis heeft een contract tot medio 2024 bij de huidige nummer negen van de Championship. Daardoor zou hij in de zomer gratis de overstap naar Ajax kunnen maken. Toch onderzoekt Ajax de mogelijkheid om de transfer nog in de winterse transferperiode te realiseren. De deadline is donderdagavond.

Artikel gaat verder onder video

In dat geval zal een transfersom betaald moeten worden. Norwich zou inzetten op een bedrag van vijf miljoen euro. "Dat is geen dealbreaker, maar Ajax vindt het ook geen aantrekkelijk bedrag", zo klinkt het in de Griekse berichtgeving. Er zou echter ruimte zijn om te onderhandelen. "De verwachting is niet dat het financiële plaatje uiteindelijk een groot obstakel wordt."

Wie is Dimitris Giannoulis?

De linksbackpositie is dit seizoen een zorgenkindje voor Ajax. Momenteel staat Ar'jany Martha op die positie, maar hij oogde zaterdag tegen Heracles Almelo (2-4 zege) kwetsbaar en is van nature een aanvaller. Met Giannoulis zou een speler met veel meer ervaring worden binnengehaald. Hij speelde 26 interlands voor Griekenland en stond tussen 2014 en 2021 onder contract bij PAOK Saloniki. Voor die club kwam hij tot 54 competitieduels; PAOK verhuurde hem ook vijf keer, waaronder aan Norwich in de tweede helft van het seizoen 2020/21. Vervolgens legden the Canaries hem definitief vast voor 7,5 miljoen euro.