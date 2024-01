Van 't Schip duidelijk over keepersstrijd bij Ajax: 'Ik heb tegen Rulli gezegd...'

Ajax begint aan de tweede seizoenshelft met de Duitser als eerste keeper, maar trainer John van 't Schip ziet de spanning wel toenemen in de strijd om de plek onder de lat. , die als eerste keus aan het seizoen begon, is immers weer fit en hoopt zijn basisplaats de komende tijd weer te kunnen heroveren.

Rulli kwam in de winterstop van het seizoen 2022/23 over van het Spaanse Villarreal en groeide daarna uit tot de eerste keeper van de Amsterdammers. Die positie behield hij afgelopen zomer ook onder Maurice Steijn, maar een blessure die hij opliep tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo gooide al snel roet in het eten. Steijn koos in eerste instantie voor Jay Gorter, maar toen ook die geblesseerd afhaakte werd Ramaj voor de leeuwen gegooid. De aankoop van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat behield zijn plaats bovendien toen Rulli weer wedstrijdfit werd verklaard.

Tijdens het Spaanse trainingskamp blijkt de pikorde niet veranderd te zijn. Rulli mocht zaterdag met de reserves opdraven tegen het B-team van het Duitse Hannover 96. De tweede keus van de Amsterdammers leed een kansloze 3-0 nederlaag in het oefenduel, waarbij opviel dat Ajax niet één schot tussen de palen wist te mikken. Zondag verdedigde Ramaj het doel van de beoogde basiself voor de competitiehervatting tegen de eerste keus van dezelfde tegenstander; de wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning voor het elftal van Van 't Schip.

"Je zou kunnen zeggen dat Diant Ramaj onze eerste keeper is, maar hij moet zich wel blijven bewijzen", zegt Van 't Schip over de concurrentiestrijd onder de lat tegen Ajax Life. Daarmee sluit de trainer niet uit dat hij gedurende de tweede seizoenshelft nog van keeper gaat wisselen. De Argentijn Rulli kreeg in ieder geval een duidelijke boodschap mee: "Ik heb tegen Géronimo Rulli gezegd: ‘Als je vindt dat je moet spelen, dan moet je het laten zien op de training.’ Die competitie is er wel.", aldus Van 't Schip.