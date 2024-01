'Clay Ruperti woont op steenworp afstand van De Kuip, een fout van de KNVB'

Mike Verweij snapt weinig van de aanstelling van Clay Ruperti als videoscheidsrechter bij de bekerwedstrijd Feyenoord – PSV. De veelbesproken videoscheidsrechter koos ervoor om scheidsrechter Dennis Higler niet naar de kant te roepen om beelden van een mogelijk strafschopmoment nog eens te bekijken. PSV was daar woest over en vond dat Noa Lang een strafschop had verdiend.

Na afloop van de wedstrijd doken PSV-supporters in de achtergrond van Ruperti. Hij is geboren in Capelle aan den IJssel en werkte als sportjournalist bij RTV Rijnmond. Namens die omroep was hij bijvoorbeeld bij de kampioenshuldiging van Feyenoord in 2017. Supporters van Feyenoord stipten echter aan dat Ruperti in maart 2022 ook niet optrad als VAR toen Lisandro Martínez tijdens Ajax - Feyenoord een beuk uitdeelde aan Cyriel Dessers in het strafschopgebied. Op dat moment stond Feyenoord met 1-2 voor, maar Ajax won nog met 3-2.

Verweij vindt het evenwel een fout van de KNVB om iemand met Rotterdamse connecties aan te stellen als VAR bij Feyenoord – PSV. “Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is al een hele tijd ziek en wordt vervangen door Robin van ’t Hof, die nog nooit één wedstrijd op het allerhoogste niveau heeft gefloten. Die man bepaalt dan dat Clay Ruperti op zo’n wedstrijd wordt ingezet”, klinkt het in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

“Hij woont geloof ik op zeshonderd meter van De Kuip”, zegt de Ajax-watcher over Ruperti. “Dat hoeft niet uit te maken, maar je kunt die niet verkopen richting PSV-fans. Je kan niet zeggen: ‘Ja, iedereen kan een fout maken en dit is toevallig iemand die op zeshonderd meter van De Kuip woont en bij RTV Rijnmond heeft gewerkt.’ Je moet gewoon die schijn vermijden. Zet gewoon iemand als Serdar Gözübüyük in het VAR-hokje, iemand met statuur. Dit is gewoon de kat op het spek binden.”