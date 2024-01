'Bergwijn en Berghuis laten het versloffen bij Ajax, Henderson gaat nieuwe standaard zetten'

Ajax kan bijzonder veel baat hebben bij de komst van (33), stelt ESPN-analist Marciano Vink. De oud-speler van de Amsterdammers stelt onomwonden dat aanvoerder en routinier hun beoogde leidersrol dit seizoen niet op zich nemen, maar dat de komst van de voormalig Liverpool-aanvoerder een positief effect op de spelersgroep van trainer John van 't Schip zal hebben.

Versloffen

Ondanks de 2-3 overwinning die Ajax afgelopen weekend bij de hervatting van de competitie uit het vuur sleepte op bezoek bij Go Ahead Eagles, is de club nog altijd bezig aan een uiterst moeizaam seizoen. Vink wijt de teleurstellende resultaten - de Amsterdammers zijn nog altijd slechts vijfde in de Eredivisie, door de amateurs van Hercules uitgeschakeld in de KNVB Beker en als nummer drie van de Europa League-poule doorgestroomd naar de Conference League - mede aan een gebrek aan leiderschap van Bergwijn en Berghuis. "Dit seizoen laten de spelers die eigenlijk het voortouw moeten nemen het namelijk te veel versloffen", doelt de analist specifiek op het duo. Met de komst van Henderson krijgt Ajax in één klap een nieuwe leider: "Henderson komt bij Ajax direct bovenaan de hiërarchie en dat is hard nodig ook", meent Vink.

Balverlies

Als voorbeeld noemt de analist de manier waarop Ajax dit seizoen omgaat met balverlies. "Fantastisch dat iedereen naar voren rent om aan te vallen, maar als de bal wordt verloren moet je ook als hele team terug", omschrijft hij de huidige situatie. De in het topvoetbal gepokt en gemazelde Henderson gaat dat 'niet accepteren', voorspelt de oud-international. "Daar maakt hij direct korte metten mee. En als hij spelers op hun kop geeft, dan zal er bij Ajax natuurlijk ook naar hem geluisterd worden. Het is een grootheid met een fantastische carrière en vele grote prijzen. Dat zal die jonge spelers absoluut aanspreken."

Buitenkans

De 81-voudig Engels international wordt door Vink een grote rol toegedicht bij de ontwikkeling van de talenten die Ajax momenteel herbergt. "Hij kan jongens in het veld goed neerzetten en motiveren om er wellicht toch twintig procent meer uit te persen dan zij tot dusver hebben laten zien", stelt de analist zelfs. Wel heeft Vink zijn twijfels of de stap naar Ajax voor Henderson de juiste is om n beeld te blijven bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate: "Als hij zich per se in de kijker wil spelen bij Engeland, dan had hij beter naar bijvoorbeeld Duitsland of Italië kunnen gaan”, meent hij. Het feit dat clubs uit die landen uiteindelijk niet concreet werden heeft Ajax echter in de kaart gespeeld. "Dat zal te maken hebben met het feit dat hij redelijk op leeftijd en duur is, een halfjaar op laag niveau heeft gespeeld en de meeste clubs hun selecties halverwege het seizoen natuurlijk wel op orde hebben. Voor Ajax geldt dat duidelijk niet en daarom is hij voor Ajax ook een goede versterking. Henderson is een echte buitenkans", aldus Vink.