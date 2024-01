Vitesse veroordeelt gebeurtenissen in stadion en komt met update over Andy Visser

Vitesse is zondagavond met een statement naar buiten gekomen over de gebeurtenissen in het stadion rondom het duel tussen de Arnhemmers en Feyenoord en over de blessure van Andy Visser. Met laatstgenoemde speler, die op vervelende wijze het veld moest verlaten, gaat het beter. De Gelderse club veroordeelt in een statement het wangedrag van de eigen supporters.

Op de website van de club heeft Vitesse inmiddels gereageerd op de gebeurtenissen in het stadion. Vitesse-hooligans stormden na 87 minuten spelen het veld op, waarna de wedstrijd gestaakt werd. Na een korte afkoelingsperiode ging de bal weer rollen in Arnhem, maar de gebeurtenissen hebben de wedstrijd overschaduwd. Vitesse veroordeelt wat er zich zondagmiddag heeft afgespeeld in het GelreDome.

“Emoties horen bij voetbal, maar dit kan nooit de bedoeling zijn", zegt algemeen directeur Peter Rovers. "De komende dagen zullen we gebruiken om de betrokkenen, in samenwerking met de politie, te identificeren, om ze een passende straf op te kunnen leggen. Natuurlijk zullen we ook naar onze eigen processen moeten kijken. Hoewel er voorafgaand aan de wedstrijd al enkele honderden tickets in de thuisvakken zijn geblokkeerd, zullen we onze huidige manier van kaartverkoop en handhaving gaan evalueren.”

Ook kwam Vitesse nog met een update over Visser, die zondagmiddag na een keiharde botsing met Mats Wieffer per brancard het veld moest verlaten. De Arnhemse club is blij om te melden dat het goed met hem gaat: "Het lijkt mee te vallen met de blessure van Andy Visser. Het was even schrikken, het gaat de goede kant op", zegt aanvoerder Marco van Ginkel. "We hopen dat Andy er snel weer bovenop is.”