Vitesse neemt drastische maatregelen na ongeregeldheden tegen Feyenoord

Vitesse heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de ontmoeting met Feyenoord van afgelopen zondag besloten om de kaartverkoop voor de resterende thuiswedstrijden in de Eredivisie aan te scherpen. Zo kunnen seizoenkaarthouders voor de ‘risicowedstrijden’ tegen Go Ahead Eagles, FC Twente, N.E.C. en Ajax maximaal één ticket bijbestellen per seizoenkaart. Daarnaast is het niet langer mogelijk om een fankaart aan te schaffen.

“Na de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-2) heeft Vitesse besloten om de ticketverkoop voor de rest van het seizoen per direct aan te scherpen”, beginnen de Arnhemmers hun bericht op de clubsite. De aanleiding hiervoor zijn de ‘verschillende incidenten’ tijdens en na de wedstrijd tegen de regerend landskampioen. Volgens Vitesse is een van de oorzaken van de ongeregeldheden ‘het grote aantal Feyenoord-supporters in de thuisvakken van GelreDome’. “Hoewel de club van mening is dat support voor verschillende clubs in een ideaal scenario naast elkaar moet kunnen bestaan, zien we helaas dat het problemen oplevert.”

Voorafgaand aan het treffen met Feyenoord had Vitesse al honderden tickets geblokkeerd. Bovendien werd er gecommuniceerd dat uitsupporters niet in de thuisvakken plaats mochten nemen. “Maar het gebeurde toch. Reden voor Vitesse om kritisch naar de eigen manier van verkoop en de daarbij horende processen te kijken”, klinkt het. Eén van de maatregelen die de club neemt is een strenger verkoopbeleid voor de zogenoemde risicowedstrijden tegen Go Ahead Eagles, FC Twente, N.E.C. en Ajax. Voor die wedstrijden kunnen seizoenkaarthouders vanaf heden maximaal één ticket bijbestellen per seizoenkaart. Voor fankaarthouders geldt dat ze één kaart kunnen kopen. Voor die laatste groep is het echter alleen mogelijk om op de Zuid-, Oost- en West-tribune een kaart te bestellen.

Voor de ontmoetingen met FC Volendam, Almere City FC, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard blijft daarentegen wél een vrije verkoop gelden. “Ook bij deze wedstrijden wordt vooraf wel kritisch gekeken naar kaarten die worden aangeschaft door mogelijke supporters”, meldt de club. Algemeen directeur ad interim Peter Rovers vindt het ‘zonde’ dat dit nodig is. “Toch kunnen we niet anders, na alles wat we afgelopen zondag hebben gezien. We moeten als club in die zin kritisch naar ons eigen beleid kijken. Incidenten als die van zondag willen we absoluut niet en kunnen we ons als club ook écht niet permitteren. Met deze maatregelen hopen we tijdens toekomstige wedstrijden te voorkomen dat er veel uitsupporters in thuisvakken terecht komen”, klinkt het.